Porta aperta finalmente e clienti che alla spicciolata si fanno vedere (è il caso di dire) nel negozio di ottico di Vito Evangelista devoto a Santa Lucia e alle anime del Purgatorio che transitano per via Ridola. E se la temperatura del termometro fuori segna 25 gradi centigradi all’interno c’è quella del gradiente dell’Iva che è partita… Le famose 600 euro promesse dal governo non si sono ancora viste e le bollette sono tutti lì vicino alla cassa che prende aria, ormai da un paio di mesi. Non si batte un chiodo e nemmeno la visita del leader del movimento APPeppino, Pino Siggillino, del referente bilancio e programmazione Stacchio Grieco è servito a invertire la rotta. C’è il banchetto con guanti e igienizzante alle bisogna per il rispetto delle norme di sicurezza, ma il virus a corona insiste con la pandemia da crisi economica. Niente anglicismi da open future, futuro aperto trasformatosi in closed future – futuro chiuso-dopo la giornata di chiusura dell’anno da capitale europea della cultura. ” Stiamo alla Speranza- commenta Vito, che indossa la mascherina verde come le sue tasche di ordinanza”. E ci mostra il cartello scritto in corpo 30 formato Arial. ” All’attenzione dei nostri clienti- causa emergenza sanitaria siamo aperti solo di pomeriggio con orario 16.30-20.00.Per comunicazioni cell. 340/3043774” . E la beneagurante raccomandazione : “Non perdiamoci di vista…”. Santa Lucia vede e provvede a qualsiasi diottria.