Giacca grigia a righe, jeans, montatura evergreen Cotton Club, t shirt bianca e un paio di scarpette ”abbinate” da ginnastica, al posto delle tradizioni ”pavane” bicolori dell’epopea del Charleston, hanno reso Vito Evangelista, ottico di Matera dalla Prima Repubblica in via Ridola, e vista lungimirante del movimento APPeppino, un figurino della moda trendy di quella parte di Matera che non passa inosservata. Sopratutto se sei a ridosso dell’edicola di Franco Capolupo e la chiesa del Purgatorio. E così, ammirato e complimentato, da Antonella Presta fashion manager model (piano con gli anglicismi) del movimento APPeppino, ha detto chiaro e tondo che lui – Vito – è la chiave di volta, svolta e volteggi di una nuova stagione che ”guarda al passato per costruire il futuro”. La testa Vito ce l’ha al solito posto e per dimostrare che anche altri si devono dare una smossa, a cominciare dal ”leader maximo” che si fa vedere quando l’azzecca…, perchè dopo la pandemia sono cambiati appetiti e diete. Certo perchè Vito, che accenna passi di fox trot, charleston, ragtime e cerase ‘ t’ vogghj da na bott a ddo mi piace a mme”, è passata dalla taglia 52 R ( dove R sta per robust) alla 48 S (S sta per sardina) mangiando ”tutto” ma in maniera misurata. Niente ”caldarelle” da muratori colme di pasta, sfornati e arrosti ”senza fondo” ma quello che serve, per far andare carburatore e carrozzeria prima di guadagnare la meritata pensione.



Nel frattempo, e non può dire di ”No” ad Antonella che lo ha ”azzimato” con un ”costume “da zito o da sposalizio” se preferite, parteciperà – manco a dirlo – alla serata finale del Premio Energheia con una sfilata ”sotto braccio a chi vuoi tu” davanti al Museo e lungo via Ridola prima di mettersi al piano, per un tributo a Keith Emerson nella esecuzione di ”Odeon Rag”, celeberrima sigla della trasmissione Odeon di Renzo Arbore. Naturalmente c’è chi nel movimento APPeppino ha fiutato l’affare come Rocco Greco, responsabile piani quaresimali del Movimento, per una tournèe equa e solidale per battaglie, cause perse o da vincere. Manca solo il via libera di Pino ”APPeppino” Siggillino che, a quanto pare, tirerà fuori il frac giallo a coda di rondine, coccarda tricolore, per dare visibilità alle nuove tendenze del movimento. Antonella, intanto, collaborata da Antonella consorte di Pino, sta disegnando e cucendo il nuovo guardaroba per una passerella alla Leopolda di Firenze…E’ il treno per la celebrità o per uscire fuori binario. Per essere puntuali si parte in macchina. Naturalmente con le due Dacia Stepway del movimento e con tanto charleston in sottofondo. Auguri e imparate i passi.