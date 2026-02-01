Vito Angelo Colangelo: In Rwanda con l’artista lucano Franco Carella

Riceviamo e pubblichiamo a seguire una nota -inviataci da Vito Angelo Colangelo, originario di Stigliano (MT), trasferito a Parma dal 2006 ( Laureato con lode in lettere antiche presso l’Università Federico II di Napoli e che ha accompagnato l’attività d’insegnante con l’impegno socio-culturale)- con cui si occupa dell’artista bernaldese Franco Carella che, nell’ambito di un progetto dell’Ateneo di Parma con altre Università, ha realizzato quattordici dipinti per una nuova chiesa nel nord del Rwanda, finita di costruire nel 2025.

In Rwanda con l’artista lucano Franco Carella

di Vito Angelo Colangelo

“Non sono mai stato affetto da acute forme di misoneismo, pur essendo stato per natura piuttosto prudente, spesso anche riluttante, ad accogliere le novità di qualsiasi genere, tecnologiche in particolare. Questo atteggiamento mi ha consentito di utilizzare i mezzi di comunicazione forniti dalla moderna tecnologia in maniera limitata e a volte maldestra, ma senza dubbio con qualche utilità. Devo, infatti, riconoscere di averne tratto non poco giovamento per molte e svariate ragioni, prima fra tutte la possibilità di avviare, recuperare e custodire relazioni gratificanti con un gran numero di persone, soprattutto con parenti, amici, ex alunni e colleghi disseminati per il mondo.

Fra questi ultimi vi è Franco Carella, artista materano che vive a Bernalda. Lo conobbi nei primi anni Ottanta e ne potei subito conoscere ed apprezzare le non comuni qualità professionali ed umane. Alla fine dell’anno scolastico, trascorso insieme in quel di Aliano, generosamente mi fece omaggio di una sua opera, realizzata durante la permanenza a Stigliano. Come spesso capita, ci perdemmo di vista, pur continuando a vivere vicini, io nel mio paese e lui a Matera. Ma la donna ritratta nel suo bel dipinto, serenamente intenta a rammendare davanti all’uscio di casa nel centro storico, mi faceva compagnia nel mio studio e mi aiutava a tenere viva la memoria di un artista stimato, persona garbata.

Dopo un lungo periodo di silenzio, io e Franco ci siamo ritrovati, pur rimanendo lontani. Giusto dieci anni fa, infatti, ricevetti a Parma un pregevole ed elegante volume, I Sassi di Matera – vita illustrata, pubblicato dall’editore Franco Villani di Potenza. Come scrive Giovanni Caserta, nella sua sintetica ma densa e luminosa prefazione, i disegni di Franco Carella danno vita a un emozionante film di animazione e rappresentano «in successione la storia e la cronaca viva dei Sassi». Qui «nessuno, da quando si era posto il problema del recupero e del restauro, si era più preoccupato di entrare nelle grotte, a ritrovare e risentire il respiro, le sofferenze, le malattie, il freddo, il buio, che spingevano a stringersi e a farsi caldo col proprio fiato e con quello degli animali».

Fu quella l’occasione che ci consentì di riallacciare i rapporti, di chattare e di scambiarci informazioni sulla nostra vita familiare e sui nostri interessi letterari ed artistici, che avevamo continuato a coltivare con passione anche dopo aver lasciato l’insegnamento, convinti che potessero aiutarci a dare un senso alla nostra vita di pensionati. Ed è per questo che recentemente sono riuscito a condividere quasi in tempo reale le emozioni dell’ultima sorprendente ed esaltante esperienza del mio amico artista.

Coinvolto indirettamente in un progetto dell’Ateneo di Parma con altre Università, Carella ha realizzato quattordici stupendi dipinti per la nuova chiesa di Remera Ruhondo nel nord del Rwanda, finita di costruire l’anno scorso. Essendo la chiesa dedicata al Cristo Misericordioso, l’artista materano ha raffigurato nelle sue grandi tele le varie opere di misericordia e ha rammentato i principi e i sentimenti che devono animare il cuore di ogni buon cristiano, invitandoci a soccorrere i bisognosi nelle varie forme di carità cristiana.

Da Remera Ruhondo, situata a oltre duemila metri di altitudine di fronte ai vulcani e al lago omonimo, Franco mi ha inviato un messaggio sobrio ma significativo subito dopo il suo arrivo in occasione del suo secondo viaggio, effettuato per sistemare le opere. Ne è seguito un altro più dettagliato dopo il suo rientro a Matera il 25 gennaio scorso, in cui traspare un sincero entusiasmo per l’esperienza vissuta come artista e come persona. Nelle sue parole non solo si avverte un senso di stupore per “il paesaggio stupendo e la natura molto rigogliosa”, ma soprattutto si percepiscono le forti emozioni da lui provate nel conoscere da vicino la “umanità autentica” della gente e l’atmosfera che si respira all’interno del “Foyer de Charité Vierge des Pauvres”.

Si tratta di una comunità di laici consacrati operanti sotto la guida di un sacerdote, che, fondata nel 1968, è sempre stata impegnata in iniziative sociali a favore di una popolazione, che vive in condizioni di grande povertà. Nel Focolare della Carità, durante tutto l’anno, si organizzano ritiri spirituali per coloro che hanno bisogno di trovare risposte e conforto ai loro assilli quotidiani e intendono allontanarsi per qualche tempo dal frastuono di un mondo sempre più caotico, per ritrovare nel silenzio e nella meditazione il senso autentico dell’esistenza. Il silenzio, sostengono a ragione i religiosi del Centro, consente di «apprendre à se taire pour écouter ce qui nous habite et accueillir l’inattendu. Il est l’espace privilégié qui permet de descendre en nous-mêmes pour mieux nous connaître, et accueillir Dieu» (“consente di imparare a tacere, per ascoltare ciò che è dentro di noi, e accogliere l ‘inatteso. E’ lo spazio privilegiato che permette di scendere in noi stessi e meglio conoscere e accogliere Dio”)

L’emozionante storia di Franco Carella mi ha spinto a ricordare, facendo un lungo salto all’indietro nel tempo, la drammatica testimonianza che nel 2012 raccolsi dalla viva voce di Silvana Arbia. La giudice lucana di Senise, procuratore del Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda, ebbe l’oneroso compito di indagare e condurre la pubblica accusa contro i responsabili dello spaventoso genocidio che, nel 1994, nel giro di soli tre mesi, aveva provocato, in quel tormentato Stato dell’Africa orientale di circa undici milioni di abitanti, oltre un milione di vittime. Il resoconto della drammatica esperienza, durata oltre dieci anni, fu affidato dalla Arbia a un bel libro pubblicato da Mondadori, Mentre il mondo stava a guardare, dove si ricorda, fra l’altro, che la terrificante tragedia, provocata da antiche tensioni sfociate in guerra civile, si consumò nella indifferenza colpevole del resto del mondo.

In apparenza quelle di Franco Carella e di Silvana Arbia in Rwanda sono due storie del tutto diverse, perché sono lontane fra loro nel tempo e distinti sono gli ambiti in cui si sono rivelate. Ma nel mio personale sentire sono assimilabili perché entrambe tendono a un identico nobile scopo e sono animate dal desiderio di concorrere a realizzare un mondo migliore. In fondo, a ben considerare, etica ed estetica sono due realtà affini, se non addirittura coincidenti, come pure parve a qualche antico autorevole filosofo, che forse non a torto volle identificare il Bene con il Bello.”