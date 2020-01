L’hanno chiamato ” Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane”’ e in 13 pagine il rapporto dell’attività dell’associazione internazionale Medici senza frontiere ha tirato fuori dati, fatti, testimonianze, considerazione- anche nude e crude, per usare un termine calzante- su quanto è stato fatto in Basilicata. Un rapporto, presentato a Matera, che ha riguardato le ”frontiere” della ex Felandina di Bernalda, a Metaponto borgo e dintorni,in provincia di Matera a Sterpara di Montemilone, Mulini di Matinelle di Venosa,al villaggio Gaudiano di Lavello e dintorni, in provincia di Potenza. Nella pubblicazione e dalla parole dei relatori la unanime considerazione che c’è ancora tanto da fare per accogliere con dignità ”persone”, perchè tali sono, che sono nei campi, da noi per lavorare ma nella legalità. I temi, le aspettative e i percorsi sono sempre gli stessi e chiedono risposte concrete, perchè l’immigrazione è una opportunità per i Paesi di accoglienza. E questo vale di più per la Basilicata, alla prese con uno spopolamento ( per vari irrisolti motivi) che ci portiamo dietro da anni e con il paradosso della emigrazione giovanile. Mercoledì 22 gennaio a Serra Marina di Bernalda, su iniziativa della Arcidiocesi di Matera-Irsina, si inaugura ‘Betania” una struttura con servizi di accoglienza per i migranti. E’ un primo passo. Ma non si possono dimenticare i dati del rapporto di Msf . Tra luglio e novembre 2019 Medici senza frontiere ha effettuato 910 visite mediche a braccianti stranieri che vivono nel comprensorio del Metapontino, nel corso delle quali sono state individuati 785 casi condizioni mediche -come infiammazioni muscolo-scheletriche o disturbi gastrointestinali e respiratori- legate alle difficili condizioni di lavoro e di vita. Condizioni rilevate con mezzi clinici mobili dotati di personale sanitario. “Più di un paziente su due -riporta il lavoro- ha avuto difficoltà ad accedere al sistema sanitario, soprattutto per barriere amministrative, sebbene oltre il 30 per cento abbia detto di essere in Italia da più di otto anni”. Medici senza frontiere ha registrato anche “51 casi di malattie croniche come diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, respiratorie e nefrologiche per la maggior parte identificate per la prima volta durante le visite con il personale medico dell’associazione. Interessante anche il dato sula dotazione di tessere sanitarie. Il 43 per cento delle persone assistite era in possesso di una tessera sanitaria in corso di validità, mentre il 27 per cento aveva una tessera sanitaria scaduta . Questo pur in presenza di un permesso di soggiorno in corso di validità, ma che non era era grado di rinnovare per la impossibilità di indicare una residenza. Come uscirne? Una questione da passare al legislatore. Un altro 28 per cento ha dichiarato di non aver mai avuto una tessera sanitaria né un codice Stp, del quale era in possesso appena il due cento degli assistiti. ”Vite a giornata” ha fatto riferimento a circa duemila “braccianti migranti” che vivono in Basilicata,in condizioni difficili come è la dura vita dei campi , esclusi spesso dalla vita di relazione e dalla possibliltà àuno stato di ricevere cure mediche”. Medici senza frontiere ha chiesto di attivare “ambulatori di medicina dedicati nei territori in cui si registra una forte presenza di stranieri, anche a carattere regionale”; e di “definire strategie di lungo periodo per garantire soluzioni abitative dignitose alle persone di origine straniera presenti sul territorio”. C’è tanto da fare,ma partendo dai bisogni minimi. Ricordiamo cosa fecero nella Prima Repubblica il circolo Loe (al tavolo di Msf c’era il dottor Pino Annunziata) e l’associazione Tolbà per i primi migranti di diversa etnia giunti a Matera. Tanto volontariato, prima che il fenomeno migratorio si manifestasse con le problematiche che sappiamo.

Se volete saperne di più contattate il sito https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/vite-a-giornata-precarieta-ed-esclusione-dalle-cure-per-i-braccianti-migranti-in-basilicata/ e avrete il report completo della Basilicata-