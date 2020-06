“Le guide turistiche e quelle escursionistiche ambientali rappresentano la preziosa interfaccia della Città dei Sassi e del Parco della Murgia materana capace di lasciare nei visitatori quella impressione scolpita nell’anima che, rientrati a casa, li trasforma in convincenti ambasciatori generando la più efficace delle promozioni pubblicitarie, quella che viene dall’amico, dal parente o conoscente ed in grado di generare virtuosi ritorni economici per la nostra Città.”

Inizia così uno “sfogo” di Mimma Giovinazzo – Guida Escursionistica Ambientale ed attivista Verdi – Europa Verde

di Matera, per la assoluta intempestività dell’apertura di cantieri che rischiano di inficiare la pur debole ripresa di presenza di turisti sul territorio, con la chiusura di chiese rupestri. La domanda nasce spontanea: ma dal palazzo di città, non sarebbe il caso di consultare le categorie interessate prima di assumere decisioni che impattano così massivamente sulla loro attività? Ma ecco il seguito della nota di Mimma:

“Eppure sono professionisti soventemente bistrattati dai concittadini che si sentono “come Gesù nel tempio” e, ancor peggio, praticamente mai coinvolti dall’amministrazione comunale nei processi decisionali che riguardano la materia di cui sono impagabili narratori.

In questi giorni sono in arrivo i primi turisti della stagione. Fa particolarmente rabbia dover constatare che anche questa timida occasione per uscire, con le ossa rotte ma vivi, dalla disastrosa crisi del settore turistico locale imposta dall’emergenza covid-19, debba essere frenata, rallentata dall’indeterminazione.

In particolare, tutte le migliori chiese rupestri nel Parco della Murgia comprese nell’area di Murgia Timone sono chiuse, non visitabili, a partire dalla scorsa settimana. Un’intempestiva evenienza dovuta all’apertura dei cantieri di Invitalia per la realizzazione del progetto “Civiltà dell’uomo” che, insieme al progetto “Preistoria”, dureranno, presumibilmente circa sette mesi, vale a dire fino a quando inizierà, a febbraio, la bassissima stagione. Che dire, peggio di così…

Abbiamo già denunciato la totale mancanza di trasparenza e partecipazione rispetto a questi due importantissimi interventi.

Adesso prendiamo atto che forse chiedere un incontro con le guide per condividere l’accesso a Murgia Timone in generale e alle chiese rupestri in particolare, è un’occasione persa di trasparenza e di ascolto di una categoria di professionisti che riescono a dare lustro alla Città più di quanto si possa immaginare.”