Una visita Pastorale lunga circa tre anni per conoscere meglio la Diocesi, i suoi fedeli e il territorio in cui essa opera.

Prende il via il 7 dicembre 2021 con una solenne Concelebrazione Eucaristica presso la Chiesa Cattedrale di Tursi, la Visita Pastorale di Monsignor Vincenzo Orofino, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, che si concluderà nel 2024 alla Vigilia dell’Anno Santo 2025.

Un percorso dettasgliato e mai improvvisato che implica una vicinanza, un atteggiamento di ascolto verso i territori; un soffermarsi, parrocchia per parrocchia su punti di forza e di fragilità per cercare di comprendere al meglio le potenzialità e le evoluzioni possibili.

Diversi i momenti previsti nei tre anni: la preparazione e la compilazione dei questionari da parte dei parroci e dei consigli pastorali parrocchiali alla luce di quanto emergerà dai “tavoli di ascolto”, esperienza già iniziata nel mese di novembre scorso e che segnerà la vita pastorale parrocchiale fino al mese di maggio prossimo, la previsita da parte della Commissione a tutte le parrocchie e la verifica amministrativa, la visita da parte del Vescovo che condividerà per alcuni giorni la vita di tutte le parrocchie della Diocesi di Tursi-Lagonegro tra gennaio 2023 e novembre 2024, la conclusione prevista l’8 dicembre 2024.

La Visita Pastorale si inserisce nel cammino sinodale voluto da Papa Francesco, in ascolto di tutti i fedeli e delle istanze del territorio diocesano. Il Vescovo indicherà a tutta la Diocesi su quali piste della nuova evangelizzazione camminare, con quale stile e immagine di Chiesa essere presenti nel territorio e con quale carità e amore accompagnare le persone, giovani e bambini, nella concretezza della loro vita.

Avendo imparato negli anni a conoscere e apprezzare l’operato di Mons. Orofino, siamo certi che essenza del suo messaggio sarà sicuramente la centralità dell’uomo e, soprattutto rivolto alle giovani generazioni, il rifiuto della rassegnazione. Male, spesso, principale del popolo lucano.