Il sindaco di Montalbano Piero Marrese ha ricevuto questa mattina nel palazzo comunale la gradita visita del Questore di Matera Eliseo Nicolì, con il quale si è intrattenuto per affrontare una serie di tematiche riguardanti la sicurezza nell’area del comune montalbanese. Un incontro cordiale, in cui sindaco e questore hanno convenuto l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e un lavoro in sinergia per far fronte alle diverse criticità che presenta il territorio e rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Tra i temi affrontati, la lotta alla criminalità e allo spaccio di droga che, soprattutto nella fascia jonica, necessitano di una forte attività di prevenzione e contrasto. “Ringrazio il Questore per la visita nel nostro comune e per l’impegno messo in campo, in sinergia con le istituzioni, per difendere la legalità all’interno delle nostre comunità – ha sottolineato il sindaco Marrese -. Abbiamo così condiviso la necessità di un continuo dialogo tra istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio”.