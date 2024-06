Visita al carro fino a tarda sera. Consensi per Francesca

Si comincia di buon mattino. Qualcuno si affaccia già dalle 8.00, ma c’è ancora la vigilanza e il cancello è chiuso. Poi il flusso ininterrotto per apprezzare il carro trionfale realizzato, con passione e originalità dall’artista Francesca Cascione, alla sua prima esperienza. E’ gentile. Ascolta tutti e apprezza suggerimenti, osservazioni.



Anziani e bimbi al mattino, turisti. Si riprende alle 17.00 o giù di lì, ma ci sono anche quelli che sperano in una apertura anticipata. I volontari dell’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”, che sono alla fabbrica del carro per fede e passione, e non sono stipendiati come accade per il festival di Sanremo, sono puntuali per disciplinare i flussi, fornire informazioni o invitare a tentare la sorte acquistando un biglietto per la Lotteria della Festa. Ma resta il carro, ed è giusto che sia così. E’ l’attrazione della fabbrica con i complimenti per la giovane artista. Atri si soffermano sui luoghi e su quello spazio attrezzato, (riqualificato dai volontari dell’associazione con carriole di breccia,) con ombrelloni e tavolini, che meriterebbero l’attivazione di un punto di ristoro. Sarà per il 2025, per l’anno Santo della Festa? Attendiamo che anche la Madonna, acccanto alla volontà degli uomini, faccia la sua parte…con il completamento (progetto finanziato da tempo) con il completamento dell’altra ala del fabbricato-laboaratorio. Mentre alle 22.30 e passa la gente è ancora lì in fila per vedere ”u’ quorr”, il carro.