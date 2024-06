Visita al carro e con una foto ”legati alla tradizione”

Bella idea, accattivante, l’idea che invita a farsi una foto o a farsela scattare, durante la ”visita” al carro trionfale di cartapesta per la festa della Bruna, realizzato dall’artista Francesca Cascione. Un invito a ricordare la tradizione, con quella scenografia, che tiene legate tre sedie, come facevano i nostri padri e come continuano a fare alcuni, che posizionano sedie di diversa fattura lungo via Annunziatella e via XX Settembre per ”tenere il posto” durante la processione serale della Madonna, che si erge sul carro trionfale. Sedie legate da una corda, incastrate l’un l’altra, perchè nessuno possa smuoverle. Un legame forte con la tradizione che i visitatori trovano nella piazzetta del carro trionfale, all’ingresso della fabbrica del carro, al rione Piccianello. E del resto sul cartello è scritto a chiare lettere ” Legati alle tradizioni. Festa della Bruna 2024. Scatta una foto”. E accanto il quadro con il bozzetto del carro posto su un sacco di iuta e a terra i secchi di colore, utilizzati per le decorazioni. Un invito sincero, che rinsalda la memoria con la Festa. Reale. Basta un attimo per essere ”legati” alla Festa. Come continuano a fare i bambini, scolaretti di scuole dell’infanzia e delle elementari (usiamo i termini della tradizione passata per capirci) che continuano a venire alla fabbrica del carro, apprezzando statue, angioletti e animaletti che fanno parte della dimensione dei piccoli. Bravi davvero. E un plauso ai loro insegnanti, che li accompagnano.

E SPAZIO ANCHE ALLA DIMENSIONE DEL REALVERSO

Comunicato Stampa

La Fabbrica del Carro della Bruna nel Realverso: un’esperienza digitale per tutte le generazioni



Il progetto Lucanum Realverso, metaverso della sostenibilità, continua a innovare, unendo tradizione locale e tecnologie innovative per offrire esperienze culturali intergenerazionali. In occasione della secolare Festa della Bruna a Matera, Realverso ha implementato la Fabbrica del Carro della Bruna, portando la magia della Festa all’interno di un nuovo ambiente digitale grazie a un protocollo di intesa tra l’Associazione Maria SS. della Bruna, la società di ingegneria Erreffe Progetti e la PMI innovativa iinformatica.

All’interno del Realverso, accessibile tramite browser e app scaricabile su PlayStore, la Fabbrica del Carro della Bruna permette agli utenti di immergersi in un’esperienza interattiva, scoprendo le fasi di costruzione del carro: una maestosa macchina barocca di cartapesta che, trainata da otto muli, porta in trionfo la Protettrice di Matera ogni 2 luglio da oltre 330 anni. All’interno di questo scenario digitale, gli utenti possono interagire con l’avatar narrante di Eustachio, Cavaliere della Bruna, che li guida alla scoperta delle tradizioni legate alla festa, delle celebrazioni e dei segreti della costruzione del carro. La voce narrante di Eustachio è di Franco Moliterni, socio e referente culturale dell’Associazione Maria SS. della Bruna e offre un tocco autentico e personale all’esperienza.



“Siamo orgogliosi di presentare la Fabbrica del Carro della Bruna nel Realverso” dichiara Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna. “Questo progetto rappresenta un perfetto connubio tra tecnologia e tradizione e che permette di far conoscere e apprezzare la nostra cultura locale a un pubblico sempre più ampio. Realverso ci offre l’opportunità di mantenere viva la nostra storia, di promuovere le tradizioni della Basilicata in modo coinvolgente e accessibile a tutti. Siamo entusiasti di vedere come questa piattaforma possa unire le generazioni e creare un ponte tra il passato e il futuro”.

Per ulteriori informazioni e per vivere l’esperienza della Fabbrica del Carro della Bruna, visitare il sito web del progetto: https://www.lucanum.it/festadellabruna/