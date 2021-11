“Nella giornata del 20 novembre, –si legge in una nota– le classi quarta e quinta della scuola Primaria e le prime classi della Secondaria di Primo Grado, hanno potuto assistere e partecipare al processo di preparazione, molitura e trasformazione delle olive in olio, conclusasi poi con la degustazione da parte di tutti del prodotto finale.

Le scuole primaria e I grado di Pomarico dell’Istituto Comprensivo guidato dal Dirigente Scolastico Caterina Policaro, hanno così inaugurato il Programma di manifestazioni del progetto sostenibile di comunità “Ultimo miglio” il 2021, con le visite a due frantoi del paese, Lucano sas e Lupo.”

“Sempre convinta – dichiara la Dirigente Policaro – che la scuola debba sempre incontrare il territorio e le sue tradizioni, per promuovere, tra gli alunni e le alunne, la conoscenza ad esempio dell’olivicoltura e sostenere, attraverso azioni di partecipazione diretta, il senso di appartenenza alla propria cittadina. Abbiamo accolto l’invito del Sindaco Mancini con molto piacere e tutti gli insegnanti che hanno accompagnato le classi sono rimasti soddisfatti per l’attività svolta letteralmente sul campo. E’ indispensabile trovare e provare luoghi e strumenti fisici e virtuali per avvicinare i ragazzi e le ragazze alla propria storia e alle sue peculiarità, valorizzarne i processi, i valori e le sfumature antropologiche. La scuola è parte integrante della comunità e la comunità educativa del comprensivo – soprattutto i più piccoli – necessitano di apprezzare la bellezza e il valore culturale, in un momento della loro vita e della loro formazione nel quale dobbiamo lavorare con passione e impegno a contribuire alla costruzione della loro identità personale e sociale”.

Trattasi di “Una iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Francesco Mancini, in collaborazione con la Proloco di Pomarico e con diverse associazioni del territorio, inserita in un programma di eventi previsti dalla linea di intervento 1 di GAL START 2020, denominata “Ultimo miglio”, con varie azioni mirate.

Per quanto riguarda la scuola, infatti, altre uscite didattiche sono previste nei prossimi giorni presso il Palazzo Marchesale, vero e proprio tesoro della comunità pomaricana e già location di eventi culturali di elevato pregio. Palazzo che ospita il museo permanente della Cultura Contadina delle Tradizioni Popolari di Pomarico, e la mostra interattiva “La Tavola Celeste” che saprà coinvolgere tutti gli studenti.”