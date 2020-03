Con i pianeti e il sistema gps sta giocando a scacchi(altra passione) intorno al virus a corona o corona virus ”covid 19” , che sta seminando il panico finora a suo piacimento sulle scacchiere delle task forces sanitarie della Terra. E lui Franco Vespe, agli ”arresti domiciliari”, forzati sta lavorando con dati, picchi, curve e risultati che tutti attendono. E servono certezze. Pronto uno schema con tanto di proiezioni. Il modello l’ ho fatto io-dice Franco Vespe.Stando al modello il picco dovremmo averlo fra il 22 data più probabile, fino al 28 marzo . Gli infetti dovrebbero essere domani 4305 mentre oggi 4187. Questo non vuol dire che il 28 Marzo finisce tutto. Si potrà uscire- azzarda con un sorriso all’agrodolce- solo ad Aprile Sic.” Niente date. Ma sarà Pasqua di Resurrezione? E Pasquetta? Lo scienziato ha tanto tempo libero e ci delizierà con le sue curve, da non prendere contromano. Ci mancherebbe. Sarebbe un impatto virale. Nel frattempo ”statevi a casa”. E’ meglio. E magari aiuteremo Franco Vespe a ridurre l’incidenza della curva. Non siate ”capatost” multe e denunce fioccano. E sta arrivando un giro di vite, senza dadi e bulloni, pur di sconfiggere il virus a corona.