Violetto: “Attività socio-educativa e ricreativa delle persone con disabilità in estate: il Comune programmi per tempo.”

“Con l’arrivo dell’estate si acuiscono i disagi delle famiglie che hanno tra i loro componenti bambini o persone adulte con disabilità. La fine dell’attività scolastica e degli impegni pomeridiani, che ordinariamente occupano i ragazzi con disabilità, comporta per loro ulteriore isolamento. Il Comune deve fare la propria parte per alleviare questo problema: innanzitutto, accedendo al Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, finanziato anche quest’anno per 60 milioni di euro dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ed utilizzando la propria quota per supportare le attività socio-educative e le iniziative, ricreative e sociali, rivolte ai minori nei mesi estivi e nei periodi di chiusura delle scuole. ” Lo scrive la consigliera comunale di Azione, Adriana Violetto, in una nota che così prosegue: “Il Comune, ed è questo il mio auspicio può erogare direttamente alle famiglie materane “bonus” per il pagamento delle rette dei centri estivi, fondamentali per la socializzazione dei bambini e dei ragazzi, ma anche per la conciliazione vita-lavoro, specie per le madri lavoratrici. Si potrebbero studiare modalità per assicurare in via prioritaria, ma non esclusiva, i bonus ai minori con disabilità, prevedendo un importo maggiore per gli stessi, in considerazione del maggior costo della assistenza specialistica necessaria. È indispensabile che il relativo bando parta immediatamente (la quota del Fondo di cui può beneficiare il Comune è sostanzialmente consolidata, sarà nota a brevissimo e non è problematico anticiparla) in modo che le famiglie meno abbienti, sapendo di poter contare sul “bonus”, non rinuncino a far frequentare i centri ai loro figli. Occorre pensare, però, anche agli adulti con disabilità che, pur essendo ormai fuoriusciti dal percorso scolastico, traggono comunque giovamento dalla frequenza di attività estive che favoriscano la socialità, l’integrazione, la maturazione di esperienze. A tal fine, come fatto in anni passati, si potrebbero appostare anche risorse proprie del bilancio comunale.” “Per questa ragione – conclude la Capogruppo di “Matera in Azione” Violetto -, assieme ai Consiglieri del mio Gruppo Lapolla e Suriano, ho presentato un’interrogazione urgente al Sindaco ed all’Assessora alle Politiche Sociali: per conoscere lo stato dell’arte, perché si guardi con particolare attenzione alle persone più fragili e perché si provveda quanto prima a reperire le risorse e metterle a bando.”

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Al Sig. Sindaco

Alla Sig.ra Assessora alle Politiche

Sociali

Al sig. Presidente del Consiglio f.f.

Alla Segretaria Comunale

del Comune di

MATERA

Interrogazione URGENTE a risposta scritta e orale.

Premesso che:

– si approssima il termine dell’anno scolastico e anche gli alunni con disabilità hanno diritto di frequentare attività estive educative, ricreative e sociali. Ciò risponde, ovviamente, anche all’esigenza delle loro famiglie di affidare i minori a idonee strutture per il tempo in cui i genitori sono impegnati nel lavoro;

– anche le persone adulte con disabilità traggono certamente giovamento dalla frequenza di attività estive che favoriscano la socialità, l’integrazione, la maturazione di esperienze;

– anche quest’anno il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha finanziato per 60 milioni di euro complessivi (quindi in misura pari allo scorso anno) il Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori cui i Comuni possono accedere per organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività socioeducative e per iniziative, ricreative e sociali, rivolte ai minori nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2026. Tale misura economico-sociale, spesso individuata con richiamo ai “centri estivi”, consente ai Comuni beneficiari di supportare le famiglie nella conciliazione di cura e lavoro e, allo stesso tempo, di garantire ai bambini e alle bambine un’offerta di attività educative e ricreative di qualità;

– il termine ultimo assegnato ai Comuni per manifestare l’interesse a beneficiare del suddetto finanziamento scadrà il prossimo 28 maggio. Lo scorso anno, il Comune di Matera ha ricevuto un contributo di € 63.027,37 e, qualora partecipasse, è del tutto prevedibile che possa ricevere la medesima somma o una molto simile.

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessora alle Politiche sociali per conoscere:

– se il Comune ha manifestato l’interesse a beneficiare del finanziamento del Fondo per le attività socioeducative;

– con quale modalità il Comune di Matera intende impiegare le somme assegnate, tra quelle previste per la misura disposta dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e, in particolare, se si voglia contribuire alle spese delle famiglie per la frequenza di centri estivi da parte di minori e con quale criterio;

– se, per la corrente annualità, il Comune intenda pubblicare il bando in tempo utile perché le famiglie possano avere contezza di essere beneficiare del contributo prima del compimento delle attività;

– se il Comune intenda prevedere misure che agevolino l’accesso al contributo ai minori con disabilità e prevedere un contributo maggiore per questo tipo di utente atteso l’inevitabile maggiore costo che il servizio mirato comporta;

– se il Comune intenda sostenere anche con fondi del proprio bilancio o, comunque, diversi sa quelli del predetto Fondo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia centri estivi ed attività estive educative, ricreative e sociali per i minori e gli adulti con disabilità.

I consiglieri comunali del Gruppo “Matera in Azione”

Adriana Violetto

Angelo Lapolla

Roberto Suriano