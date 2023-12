Violenze e discriminazioni. L’uomo cambi e riconosca la libertà delle donne!

Analisi, dati, statistiche, commenti su episodi di molestie, maltrattamenti,femminicidi che si susseguono e con il consueto invito a invertire la rotta. Una sfida culturale che impone senso di responsabilità, comprensione, pari dignità al diritto alle scelte, alla vita senza discriminazioni nel mondo del lavoro e prevaricazioni. Ma per farlo occorre avere volontà,ed è qui il punto, di cambiare nei fatti e con tutte le componenti della società, delle istituzioni , affinchè facciano fino in fondo il proprio dovere. E a sfogliare il libro delle occasioni mancate, di quello che si dice da sempre, non s fa e non si riesce a fare è una donna, Marcella Spedicato, che tra luoghi comuni, ironia, riflessioni e le vite di protagoniste del passato punta il dito- e ce n’è ancora bisogno- verso quella posizione dominante, che l’uomo crede ancora di avere, erosa dal tempo e dalla voglia di tante di voler contare, vivere la propria vita, chiedendo rispetto e tanto senso di responsabilità. Cosi le donne protagoniste descritte da Riccardo Riccardi nel libro ”Le Impavide del Sud” o la Delia del film in bianco e nero, ambientato nell’immediato dopoguerra, di Paola Cortellesi “C’è ancora domani?” sono un esempio di tenacia, fierezza, dell’energia giusta per cambiare. Serve anche e, soprattutto, oggi che servono concretezza e volontà. Agli uomini, soprattutto, alle donne che occupano ruoli e responsabilità il compito di riflettere, magari facendo girare e leggere l’articolo di Marcella fino in fondo… E lì tra verità, considerazioni, che faranno discutere indica un percorso concreto e senza tanti giri di parole. ‘’….Gli uomini -scrive Marcella- dovranno essere i veri protagonisti di questa emancipazione, mentre alle donne saranno dati gli strumenti per riconoscere le violenze e difendersi. La violenza è il sintomo della incapacità di accettare, da parte degli uomini, la libertà della donna. L’integrazione delle questioni di genere nel sistema educativo è una priorità per queste istituzioni’’. Più chiaro di così…



<< La donna è come la matriosca: dentro la prima trovi la seconda e poi la terza…….

di Marcella Spedicato



I proverbi sulle donne sono innumerevoli:” Chi dice donna dice danno”; “Donna al volante pericolo costante”; “Donna baffuta sempre piaciuta”; “Al buio le donne sono tutte uguali”; “Donne e buoi dei paesi tuoi”. E la lista dei proverbi sulle donne è lunga e non finisce certamente qui.

Eva viene definita la madre terrena di tutti i viventi, eppure viene “battezzata”, nei momenti di rabbia, con il nomignolo di “Porca Eva”.

In realtà sono proprio gli uomini che provocano più incidenti, ma hanno un’ attenuante: sono loro che guidano più delle donne per lunghi tragitti di strada. Tuttavia le donne hanno sempre un “asso nella manica”: al proverbio “Chi dice donna dice danno”, le donne possono sempre rispondere “Chi dice uomo peggio che mai”.

L’inconveniente è che spesso gli uomini dimenticano che scherzare con una donna, a volte, può essere pericoloso: è come scottarsi al fuoco. Lo sapevano bene le donne impavide del Sud.

Pubblicato nel novembre 2023, Riccardo Riccardi ha scritto un libro sulle donne lucane, intitolato “Le impavide del Sud”, donne che seppero andare controcorrente, trasgredire ogni regola dettata dalla mentalità del loro tempo, rompere ogni conformismo, vivere ogni passione all’epoca definita “proibita”, spingersi fino a mete irraggiungibili. Erano sette:Alberada di Buonalbergo, Albereda di Chiaromonte, Isabella Morra, Porzia Ulmo, Teodolinda Pomarici, Lucia Bronzini, Marianna Menzano.

Alberada di Buonalbergo (1033 circa – luglio 1122), dopo la separazione amichevole dal marito Roberto il Guiscardo e la morte del figlio Marco, soprannominato Boemondo, non si perse d’animo e, dagli studi fatti sulla sua vita, si evince che contrasse un secondo matrimonio e forse un terzo in età più avanzata.

Albereda di Chiaromonte (1017 o 1077 – settembre 1125) e suo marito Ruggero donarono a Giovanni, abate di santa Maria di Pisticci, la chiesa di santa Maria di Scanzano. Dopo la morte di Ruggero, Albereda si risposò in seconde nozze con Riccardo Senescalco.



Isabella Morra (1520 – 1546) visse la sua vita lontano dalle corti e dai salotti letterari del suo tempo, in balia della prepotenza dei suoi fratelli che l’avevano segregata nel proprio castello, a causa di una presunta relazione clandestina con il barone Diego Sandoval de Castro, che ebbe la medesima sorte. Nonostante la segregazione forzata e la sua vita breve e triste, ebbe la forza d’animo di dedicarsi alla propria produzione letteraria.

Porzia Ulmo faceva parte della Dinastia Ulmo di Matera, rappresentata da uno stemma in cui il bianco di una colomba e il verde delle foglie di un olmo figuravano l’amore e la giustizia. E Porzia Ulmo impersonò appieno questi due sentimenti così pregnanti nella vita di una donna. Infatti ella, tra i vari personaggi, emerse come una figura moderna dei nostri tempi, in quanto rifiutò, nel lontano Medioevo, un matrimonio combinato, senza amore e controvoglia, e con tanto di rogito notarile sulla dote da portare. In un contesto sociale di matrimoni combinati per denaro e avviliti dal dolore della donna; di organizzazioni amministrative; di difesa dei patrimoni e del prestigio del nobile lignaggio; ma anche di storie private, di intrighi, di prosperità e miserie umane.



La vicenda d’amore tra il giovane poeta Gabriele D’Annunzio e la gentildonna di radici materane, Teodolinda Pomarici, s’inserisce in un contesto storico ricco di fermenti sociali e politici in un Sud Italia ritenuto, a torto, terra insensibile al progresso culturale. I due giovani pare fossero legati dalla passione per la poesia, e non solo! A fine Ottocento tra i due nacque un’ impetuosa corrispondenza epistolare, in cui D’Annunzio esprimeva garbatamente a Teodolinda i propri sentimenti, volendola legare a sé. Non sappiamo se il “Vate” trasformò questa corrispondenza nell’alcova del piacere, conoscendo la sua “nobile” indole di posarsi di fiore in fiore! Tuttavia sappiamo che il 10 gennaio1881 Teodolinda gli confessò di considerarlo “Una farfalla desiderosa di affumicarsi le ali a questa e a quella candela”, mostrando una marcia in più degli uomini. Certo è che D’Annunzio, rivedendo Teodolinda in età adulta, la descrisse così:”Alta e sottile, vestita di raso azzurro come una madonna, che si lasciava portare trasognata: e i capelli sciolti in anella le fluttuavano sugli omeri”.



Lucia Bronzini si distinse per la sua scelta anticonformista e dirompente per l’epoca (fine Ottocento e primi del Novecento), in quanto ebbe il coraggio di chiedere e ottenere la separazione dal marito infedele, in una città come Matera, dove le donne vivevano sottomesse al marito e dove i due obiettivi principali, affermare la verità e completare il riscatto, in Basilicata ed in tutto il Sud Italia, rappresentavano autentiche sfide ed imprese molto ardue da attuare. Lucia Bronzini frantumò questi schemi maschilisti, e con coraggio e temperamento audace considerò la condizione della donna di quel tempo fortemente disagiata e discriminata, in quanto considerata marginale (la donna veniva chiamata “femmina”, come le mucche) ed inferiore al marito.

Marianna Menzano fu tra le maggiori attiviste della lotta per l’occupazione delle terre di Montescaglioso, non ancora alla fine della seconda guerra mondiale, e per l’applicazione dei Decreti Gullo dell’ottobre 1944, che davano chiare indicazioni alle organizzazioni alleate di come risolvere la delicata problematica della riforma agraria italiana. Quando finì la guerra, il Sindaco del Comune chiamò tutti gli agrari per chiedere se volessero dare un po’ di terreno ai reduci e ai combattenti. Siccome i Decreti Gullo non venivano messi in vigore, Marianna, con altre donne, pensarono bene di occupare le loro terre. Dopo qualche giorno, nel cuore della notte, un battaglione di carabinieri perquisì le case dei manifestanti e, tra gli arrestati, c’era anche Marianna Menzano. Solamente perché aveva voluto difendere, con altre donne, il diritto di continuare a vivere, dopo anni di sacrifici, nella propria casa.

Le donne impavide sono tantissime nella storia italiana, e sono donne che vissero e vivono la vita di ogni giorno senza eroismi o grandi azioni, ma semplicemente la quotidianità, con il desiderio di essere rispettate in quanto donne con dignità, coraggio, forza interiore ed intelligenza.

Donne rivoluzionarie, che hanno infranto ed infrangono tabù e regole, mettono in discussione consuetudini obsolete; donne testarde e caparbie, che hanno lottato per realizzare i propri sogni, per perseguire i propri modelli, per affermare la propria sessualità e personalità, senza preoccuparsi di apparire e del pensare comune della gente. Donne che hanno lasciato una traccia nel mondo letterario, poetico, artistico, professionale, politico e religioso. Donne che hanno affrontato sfide inimmaginabili e difficili per i loro tempi, e combattuto a favore di ideali per cui si sono sacrificate, creando una coscienza femminile più consapevole e libera.



Come dimenticare il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani?”. Ha guadagnato più di venti milioni di euro ai botteghini, perché la protagonista è Delia, moglie, madre, e lavoratrice nell’Italia del 1946, che diventa l’emblema della subalternità politica, sociale e anche fisica di intere generazioni di donne. L’Italia del film, nel suo gretto e violento autoritarismo patriarcale (Delia prende le botte dal marito e la figlia la considera una inetta) è un luogo dell’anima. Da lì, da quel posto inesistente, nasce il “domani” della Cortellesi nelle vesti di Delia, la quale si sacrifica con lavoretti e botte quotidiani a salvare la figlia ventenne dal suo medesimo destino. E’la speranza che vince sempre, il monito per un domani migliore, la libertà di esprimere tutta la propria femminilità senza la paura di essere giudicate.



I femminicidi aumentano terribilmente, e la domanda sorge spontanea : “Davanti a tanto coraggio e tanta intelligenza delle donne le Autorità e le Istituzioni cosa fanno nel mondo?”

Nel 2018 una ricerca a livello mondiale “Gender related killing of women and girls” ha dimostrato che ogni anno nel mondo vengono uccise 87.000 donne per motivi di ogni genere. Oggi, se si considera il sesso, la popolazione mondiale è composta da 3 miliardi e 248 milioni di uomini e da 3 miliardi e 215 milioni di donne (Treccani). Non ci sono più 7 donne per ogni uomo: è finito il tempo di questo bel sogno per gli uomini!

Attualmente il vero problema esistenziale non è nella donna, ma in quell’uomo (e non in tutti per fortuna!) che non sa amare e che si sente eternamente “padre padrone” con i propri figli e sempre “innocente”, che esiste perché “ha” e non perché “è”, che considera la donna come un oggetto di controllo su cui esercitare il suo potere. E si fanno abbindolare, da illusi, dalle giovani donne, convinti di essere il loro grande amore.



Delia rappresenta il prototipo della donna del dopoguerra , che prende le botte ogni giorno dal marito, ma è lei che salva la figlia da un matrimonio potenzialmente fallimentare e porta avanti la famiglia con una forza di volontà che le fa credere in un domani più sereno. Delia non è pazza perché resta con un marito manesco in una realtà quotidiana piena di rinunce e sofferenza. Delia è forte coraggiosa, perché ha l’abilità di trasformare la sua tragedia in una commedia, con balletti e battute, sdrammatizzando la sua condizione di donna “oggetto”. E’ una donna impavida, perchè sa manifestare anche la propria femminilità con spregiudicatezza raffinata, trovandosi un amante,Vinicio, un meccanico con cui gioca sporcandosi i denti con la cioccolata. Questo non vuol dire che le donne devono subire le sopraffazioni degli uomini (i tempi sono cambiati dal1946), ma potrebbero protendere le proprie speranze verso una collaborazione femminile del non giudicare la realtà familiare altrui con atteggiamento competitivo. Non esiste la famiglia del mulino bianco e ogni famiglia ha la sua storia personale.



Oggi i professionisti medici dovrebbero porre più attenzione al comportamento dell’uomo nella famiglia in cui la donna denuncia violenza domestica, non concentrandosi solo sulla condotta della donna. Anche le forze dell’ordine dovrebbero assumere il medesimo comportamento. L’uomo incapace di amare manca di responsabilità, progettualità, compassione ed empatia verso il prossimo.

Nel mondo del lavoro i manager e gli imprenditori sono più uomini che donne, i primari negli ospedali sono più uomini che donne, i dirigenti nel pubblico e nel privato sono più uomini che donne.

Il paradosso è che la professione infermieristica è formata da più donne che uomini, ma vengono comunemente considerate quasi tutte “donne sexy e di facili costumi”. Il 30 ottobre 2023 il Consiglio Generale d’infermieristica spagnolo ha diffuso un comunicato, in cui chiede ai rivendicatori di costumi per Halloween di non vendere travestimenti da infermiera sexy, in quanto “offensivi e degradanti per la professione”. E le donne continuano ad essere considerate soprattutto per l’aspetto fisico e non per la loro intelligenza.

In Italia lavora il 55% delle donne: 14 punti sotto la media europea. Le giornaliste Chiara Galgani e Valeria Santoro hanno descritto le storie di donne imprenditrici e manager che hanno “rotto il soffitto di cristallo”. Un soffitto che si può rompere anche da operaie o segretarie, perché ogni donna, se vuole, è in grado di far conciliare lavoro e famiglia, nonostante oggi le venga richiesto moltissimo in ambito lavorativo: efficienza, efficacia, aspetto fisico curato, intelligenza, sorriso perenne, abbigliamento alla moda. Una vita, tante vite! Tanti ruoli! Sempre donne alla continua ricerca di se stesse tra equilibrio mentale, famiglia e professione. La chiave del successo sta nella continua curiosità di conoscere, nello studio, nella preparazione e, soprattutto, nella determinazione. Eppure perché le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini? Goldin, premio Nobel 2023 per L’Economia, ha evidenziato come la discriminazione salariale nei confronti delle donne sia aumentata notevolmente con la crescita del settore dei servizi. In particolare, con l’introduzione dei moderni sistemi di retribuzione, i datori di lavoro tendono a favorire i dipendenti con carriere lunghe e continuative, che sono spesso prevalentemente uomini, anche in Paesi sviluppati come gli Stati Uniti e l’Italia.

Il desiderio del cuore di tutti sta nella fiduciosa realizzazione di una vera e autentica collaborazione tra uomini e donne in ogni settore della vita: dal lavoro alla famiglia, dall’amicizia alla convivenza civile nel consorzio umano. La collaborazione in team si ha quando persone con competenze complementari lavorano insieme su progetti o attività in un modo davvero connesso ed unitario. Il desiderio di emergere ai danni del prossimo, obliando le sue abilità e capacità, ostacola questa collaborazione. Vale sempre il detto che “ su questa terra nessuno è migliore di nessuno!”.

La formazione e l’educazione giocano un ruolo fondamentale nella volontà di vincere il maschilismo e di promuovere la parità dei diritti tra uomini e donne. Se si volesse raggiungere davvero l’obiettivo, si dovrebbe allargare il raggio di azione dagli studenti agli uomini adulti, come le forze dell’ordine, come i dirigenti dei luoghi di lavoro pubblici e privati, come il personale medico neuropsichiatrico, come i politici, come le Autorità, come gli insegnanti, come i genitori degli studenti. Il progetto della Bosnia Erzegovina “Be a man” ha evidenziato come gli studenti siano molto recettivi ad assimilare il messaggio della parità di diritti tra uomini e donne, mentre gli insegnanti e i genitori manifestano delle resistenze.



L’educazione dei figli implica pazienza, dedizione, affetto, compassione, empatia, ma soprattutto carisma. Non si può dire ad un figlio di amare senza aver allenato il proprio cuore di genitore a questo sentimento così meraviglioso. Amare vuol dire non discriminare.

Giovanni Bollea, nel suo libro “Le madri non sbagliano mai”, descrive padri che possono fallire nella loro responsabilità, e madri che non possono permettersi di fallire nel loro istinto alla accoglienza, perché hanno sperimentato nove mesi di gravidanza. Ecco perché la donna è più allenata dell’uomo ad accogliere il diverso, l’ultimo, “lo scarto”, in quanto capace di sviluppare una sensibilità particolare a risentire gli effetti anche più apparentemente insignificanti di una condizione affettiva ed emotiva della vita. Vivere è dare la vita e la vita è la civiltà dell’amore.



C’è bisogno di tempo e pazienza in un Paese come l’Italia, dove la televisione ha strumentalizzato la donna per ogni tipo di pubblicità: basti pensare alla colla saratoga. Cosa c’entra una colla con una donna? Donne perfette fisicamente, magre, con un viso accuratamente disegnato, con abbigliamento provocante. Gli stilisti “Dolce e Gabbana” , che pubblicizzano i loro profumi, non strumentalizzano le donne in televisione. Perché sono intelligenti, e non perché sono gay.

Gli uomini dovranno essere i veri protagonisti di questa emancipazione, mentre alla donne saranno dati gli strumenti per riconoscere le violenze e difendersi. La violenza è il sintomo della incapacità di accettare, da parte degli uomini, la libertà della donna. L’integrazione delle questioni di genere nel sistema educativo è una priorità per queste istituzioni. Anche le autorità del sistema scolastico del Paese, a tutti i livelli, si impegnano per questa causa. I comportamenti a rischio e il fenomeno della genitorialità precoce (adolescenti in età scolare che diventano genitori) figurano tra le problematiche, oggetto del potenziale cambiamento in ogni giovane interpellato sulle sue pratiche e percezioni.>>