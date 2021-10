Più se ne parla e più aumentano i momenti di confronto sulla scia rossa, purtroppo, che insanguina periodicamente il nostro Paese con tante, troppe, vittime tra le donne, e più si aiuteranno a capire per tempo, a denunciare, a chiedere aiuto, quante sono in difficoltà e sottovalutano situazioni e condizioni che possono portare a un tragico epilogo. Ad Altamura (Bari), su iniziativa del club Rotary territoriale, venerdì 22 ottobre, alle 19.00, è stata organizzata una tavola rotonda sul tema ” Libere di essere donne: libertà della violenza, premessa per l’Empowerment femminile”. Titolo chiaro o quasi, fatta eccezione per quell’anglicismo a tutti i costi comprensibile agli addetti ai lavori, che tradotto in italiano fa ”potenziamento” o liberamente ”a sostegno”. La locandina con una immagine diretta, che non ha bisogno di interpretazioni, è davvero efficace. Con una sequenza di scarpe rosse, simbolo di violenze, di storie troncate e di vite che si potevano salvare, come si ripete -spesso- con il senno di poi. Invito alle donne, ma anche agli uomini, a cominciare dai giovani, a partecipare per ascoltare analisi, suggerimenti dei relatori riportati nella locandina. Sono Rosa Calia Di Pinto e Grazia Errede, magistrati, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli presidente Telefono Rosa, , Giusi Padrone, avvocato, Lucia Rifino psicologa del Centro antiviolenza Liberamente, il comandante della Compagnia Carabinieri di Altamura maggiore Massimiliano Merenda e Vito Cicirelli, commissario della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Matera che in più occasioni ha trattato il tema della violenza di genere. Modererà i lavori Fabrizio Carenini, dirigente Anima.