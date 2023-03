Violenza nella Sanità. Coppola: Formare, informare e applicare la legge

La legge c’è , è la n.113/2020, e anche una giornata- quella del 12 marzo- per ricordare a tutti che gli “eroi e le eroine’’ della pandemia da coronavirus vanno rispettati perché persone, che hanno una dignità, professionalità . E che, spesso danno più del dovuto, perché operano nel Servizio sanitario pubblico, che continua a essere penalizzato con continui tagli di risorse finanziarie, di organici e con una programmazione precaria, spesso affetta da “strabismo’’ a vantaggio del settore privato. La nota del segretario della Uil Fpl, Angelo Coppola, è un invito all’Azienda Sanitaria del Materano e più in alto alla Regione Basilicata, che ne coordina l’attività, che occorre garantire condizioni di sicurezza a medici, operatori sanitari e sociosanitari. Uomini e donne che stanno in trincea, lavorando spesso in condizioni di stress (usiamo un eufemismo) per rispondere a quella diritto alla cura, espresso ma non garantito dalla Costituzione a causa delle inadempienze dei governi nazionali e locali che hanno fatto ben poco per investire nella Sanità, dopo la pandemia. E questa situazione ha portato a conflittualità, aggressioni verbali e fisiche in reparti e corsie, centri di prenotazioni unichA. La violenza va sempre condannata. Ci mancherebbe. Ma occorre riportare serenità tra gli operatori del Servizio sanitario pubblico, che va rilanciato con adeguati investimenti. Serve investire anche in sicurezza. Coppola, nella nota che riportiamo, propone suggerimenti e richieste.



12 marzo Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari

IL COMUNICATO DEL SEGRETARIO DELLA UIL FPL ANGELO COPPOLA

Ad oggi, gli episodi di aggressione e di violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari sono oggetto di numerose cronache giornalistiche che ne evidenziano l’allarme anche dal punto di vista sociale. Il fenomeno è tale che è stata istituita, con la Legge n. 113 del 14 agosto 2020, “La Giornata Nazionale contro la violenza nei confronti degli Operatori Sanitari e Socio-Sanitari”, che cade il 12 marzo. Il comparto sanitario è tra i settori più esposti al fenomeno delle aggressioni e, tra il personale, le donne sono le più colpite.

Questo fenomeno, molto diffuso, viene ancora sottostimato in quanto molte vittime scelgono il silenzio, non denunciando. Difatti, medici, operatori sanitari, ed in generale, i professionisti del settore sanitario ritengono le aggressioni verbali e le pressioni psicologiche parte del proprio lavoro. Tali condizioni creano un clima di paura e di timore che inevitabilmente incide negativamente anche sulla relazione con i pazienti.

Gli atteggiamenti negativi che i pazienti o i loro familiari hanno nei confronti degli operatori sanitari, le aspettative dei familiari o i lunghi tempi di attesa nelle zone di emergenza, rappresentano i principali fattori di rischio che comportano l’insorgenza non solo di danni fisici, ma anche di disturbi psichici, negli operatori che subiscono violenza.

La Legge n. 113/2020 tenta di rispondere all’esigenza di sicurezza avvertita dal personale sanitario, troppo spesso vittima privilegiata dello sfogo di rabbia e frustrazioni da parte degli utenti. La Legge, entrata in vigore il 24 settembre 2020, contiene varie misure sia a livello sanzionatorio, penale e amministrativo, sia a livello educativo e preventivo.

Vista l’entità del fenomeno, che ormai ha toccato anche la nostra realtà lavorativa, riteniamo necessario che l’Azienda metta in atto misure di carattere preventivo. Le azioni e le strategie da introdurre sono molteplici e vanno attuate in ogni luogo di lavoro, coinvolgendo tutti gli attori: dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle rappresentanze sindacali aziendali, dai responsabili della formazione, alla dirigenza, ognuno per le proprie competenze e responsabilità.



Anche l’indifferenza delle istituzioni è da considerarsi una forma di violenza nei confronti delle continue grida di allarme sollevati da parte delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, per la mancanza di personale.

Difatti, vanno rimosse alla radice le principali cause che danno origine al fenomeno ed è necessario, prima di tutto, agire sulle disfunzioni organizzative che, senza un consistente incremento delle dotazioni organiche del personale, non possono essere superate.

Organizzare dei corsi di formazione obbligatori per tutti i dipendenti su eventi sentinella, prevenire e gestire gli episodi di conflitto, stipulare protocolli operativi con le forze di polizia, offrire un supporto psicologico agli operatori sanitari vittime di aggressioni sul luogo di lavoro sono ulteriori, ma non le uniche, azioni da intraprendere.

Date le dimensioni sempre più vaste del fenomeno, il 12 marzo non resti l’unica data per ricordare gli operatori sanitari vittime di violenza ma ogni giorno sia l’occasione per tutelare le lavoratrici e i lavoratori dalla violenza e dalle aggressioni, riconoscendone i meriti e l’importanza per valorizzare al meglio la loro professionalità.

Matera, 12/03/2023 Il Segretario UIL-FPL Matera

Coppola Angelo