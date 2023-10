Violenza di genere. Un dramma. A Matera convegno del Siulp

Ogni volta che una donna perde la vita per la mano omicida di un uomo, marito, convivente, compagno che dimentica di essere una persona e di considerare la vittima come una persona, che ha diritto a vivere con dignità e magari ad avviare un nuovo percorso, è un dramma per tutti. Per la famiglia, se restano dei bambini, per parenti e amici. E’ una sfida culturale, morale, da avviare e consolidare, se si vuole cambiare pagina a cominciare dall’invito alle donne, di qualsiasi età e ceto sociale, a denunciare quando la situazione prende una brutta piega….Non è semplice e nemmeno facile. Ma è l’unica per bloccare una scia di sangue, che preoccupa. E poi occorre creare servizi concreti, per aiutare la donna e i figli ad andare avanti dopo la denuncia. Serve una azione sinergica tra enti locali, forze dell’ordine, magistratura, volontariato per evitare- come accaduto in alcune occasioni- che si arrivi troppo tardi. Domani, 5 ottobre, alle 16.30 presso l’IIS G.B Pentasuglia, Matera ospita un convegno promosso dal Siulp e con l’apporto di realtà locali, sul tema ” La violenza di genere del terzo millennio”. Confronto a scuola. E a giovani il compito di voltare pagina sulla violenza di genere e magari con un uso moderato e responsabile dei social, spesso fonte di discriminazione sociale, come dimostrano tanti episodi di cronaca…



IL PROGRAMMA

APERTURA LAVORI

prof. Antonio EPIFANIA

D.S. I.I.S. “Pentasuglia” di Matera

INTRODUCE

Vito CICIRELLI

Segretario Generale SIULP Matera

SALUTI

S.E. Mons. Antonio Giuseppe CAIAZZO

Arcivescovo di Matera-Irsina

Vescovo di Tricarico

S.E. dr. Sante COPPONI

Prefetto di Matera

avv. Piero MARRESE

Presidente Provincia di Matera

dr. Domenico BENNARDI

Sindaco di Matera

dr.ssa Rosaria CANCELLIERE

Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

Ambito IV Matera

dott. Carmine COCCA

Presidente Rotary club Matera

INTERVENGONO

dr.ssa Emma IVAGNES

Questore di Matera

dr.ssa Tina DI LENA

Giudice Onorario Tribunale di Matera

avv. Ferdinando IZZO

Presidente Ordine degli Avvocati di Matera

dr.ssa Tiziana D’OPPIDO

Assessore Pari Opportunità e Parità

di Genere Comune di Matera

dr.ssa Caterina ROTONDARO

Referente Politiche di Genere

Comune di Matera

dr.ssa Margherita Giuliana MARAGNO

Direttore Pronto Soccorso

Ospedale di Matera

CONCLUSIONI

dr. Silvano FILIPPI

Segretario Nazionale SIULP

MODERA

Felice GRIESI

Giornalista