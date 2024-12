Vintage Market Solidale a Matera

L’Inner Wheel Club di Matera Carf – Distretto 210 Italia – International Inner Wheel, ha organizzato “Il Market del Vintage Solidale” che si terrà nelle giornate del 6 e del 7 dicembre 2024 a Matera, nello spazio dei portici antistanti il Palazzo dell’Annunziata, in Piazza Vittorio Veneto.

Tutte le socie dell’ Inner Wheel Club di Matera metteranno a disposizione i propri “oggetti del cuore “ – capi di abbigliamento ed oggettistica varia, nonché alcuni lavori frutto delle abilità e della creatività di una di esse – per raccogliere offerte che saranno devolute all’associazione AURA BLU, impegnata da anni a sostegno dell’ Autismo in età adulta.

Un’iniziativa “eco – solidale “ che risponde al Tema Triennale 2024-2027 della Presidente dell’ International Inner Wheel, Mamta Gupta, “Reach and Inspire- Heart Beat of Humanity for a better world” e che si traduce in un invito alle socie Inner Wheel per un impegno concreto in favore delle comunità e del territorio, per un impatto positivo nel mondo.

Ed infatti, come sottolineato dalla Presidente dell’Inner Wheel Club di Matera – Fernanda Chiarelli che ha fortemente voluto questa iniziativa nella città di Matera – il Mercatino del Vintage Solidale rappresenta una straordinaria opportunità per concretizzare l’impegno e l’attenzione per gli altri e per evidenziare il valore e la creatività femminili nelle relazioni.

Tanto più che ciò che ci appartiene va considerato anche per le proprie potenzialità, soprattutto quando si tratti di oggetti originali e ricercati, o di “ricordi”, termine che nel suo significato letterale indica “ciò che ci riporta al cuore “ e dunque, rivive in quel “battito “ che deve ispirare in ciascuno la bellezza della condivisione con chi ci circonda.

È prevista la presenza di Autorità religiose e civili, auspicandosi un’ intensa partecipazione ed una sentita adesione all’iniziativa da parte di tutta la Comunità, affinché ognuno possa riversare la propria indispensabile e importantissima goccia di generosità nel mare della solidarietà.

Si ringrazia calorosamente la dott.ssa Antonella Nota, Responsabile della Biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani di Matera, per la sensibilità dimostrata e per la disponibilità degli spazi in cui si svolgerà la manifestazione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.