Vincono 50 mila euro ad Affari tuoi, Annalisa e Federica, sorelle gemelle di Melfi

E’ toccato questa sera alle sorelle gemelle di Melfi, Annalisa e Federica Alfano, operaie della catena di montaggio di Stellantis, “pacchiste” nel programma di Rai Uno “Affari Tuoi”, da quest’anno condotta da Stefano De Martino, tentare la fortuna. Hanno scelto e mantenuto sino alla fine il pacco 17 ricevuto in sorte all’inizio della puntata ed hanno fatto bene perchè all’interno hanno trovato la cifra di 50 mila euro. Certo non è la realizzazione del sogno di affrancarsi dalla “monotonia dell’avvitatore” della catena di montaggio con l’apertura di un negozio per bambini, come è stato detto. Ma è sempre qualcosa che va ad impinguare le modeste retribuzioni operaie….considerato anche i venti di incertezza che soffiano su questo stabilimento.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.