L’avvocato Vincenzo Francomano, della sezione Fidas Rotondella, presiederà per il prossimo quadriennio il collegio dei Probiviri. A nominarlo, per poi eleggerlo, gli altri due componenti del collegio composto da Achille Palma della sezione di Salandra e Rocco Franciosa della sezione di Barile.

“Sono donatore dal 1996”, ha spiegato Vincenzo “ anno in cui, grazie all’intuizione ed al grande impegno della indimenticabile Maria Rapanaro Persiani e del compianto Enzo Morano, insieme ad altri amici, fondammo la Sezione ADVOS, come era allora denominata la nostra associazione,di Rotondella.

La presenza della Fidas nella comunità di Rotondella è stata un continuo crescendo di iniziative solidaristiche e di sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue e non solo; della grande valenza umana e sociale che la solidarietà ha nella vita di una comunità. Per merito loro, oggi, donare il sangue è un comportamento ampiamente diffuso nella nostra Comunità, che si dimostra particolarmente sensibile al tema e che riesce a rispondere sempre numerosa agli appelli per le giornate di donazione Fidas che la nostra Presidente Rosanna Persiani rivolge con il suo smisurato e contagioso entusiasmo.

A Rosanna va un encomio ed un ringraziamento particolare, per come ha saputo ereditare la forza coinvolgente della madre, dimostrandosi, da anni ormai, un motore affidabile, insostituibile e positivamente dirompente della nostra Associazione, qualità che proiettano Rosanna Persiani verso i livelli superiori della Fidas. Sul piano mio personale, l’essere donatore rappresenta un momento di intima soddisfazione, generata dalla consapevolezza di contribuire, con un piccolo gesto, ad aiutare persone che nemmeno conosco, ma che so esistenti e bisognose di cure.

È un impegno importante, che nello stesso tempo spinge ad interrogarmi quotidianamente sulla possibilità -che ciascuno di noi ha-di poter fare di più per gli altri, soprattutto nell’attuale difficile periodo che stiamo subendo. Oggi, insieme agli amici Rocco Franciosa e Achille Palma, ricopro un ruolo associativo di livello regionale, quale componente del Collegio dei Probiviri, del quale Franciosa e Palma mi hanno voluto Presidente. Per me un’assoluta sorpresa, di cui sono molto contento e grato alla Fidas Basilicata, con il Presidente Pancrazio Toscano, ed alla Fidas Rotondella. Sono certo che, insieme agli altri componenti, svolgeremo questo ruolo con pacatezza e con grande buonsenso, confidando nell’armonioso clima solidale che in un’associazione come la Fidas deve sempre prevalere nei rapporti tra i soci ed i volontari tutti.”

Al neo eletto presidente giungono gli auguri di un buon lavoro dal presidente della Fidas Basilicata Pancrazio Toscano e da tutti i componenti del direttivo a nome dei tanti donatori che quotidianamente supportano i Centri trasfusionali, perché prima ancora di ricoprire incarichi dirigenziali si è tutti donatori.