Vince Trump, così è se vi piace…e anche se no!

Come oramai è prassi di ogni vincitore di campagne elettorali, che sia in Italia o nei mitici USA, anche Trump ha detto di aver “fatto la storia“. Anche la storia è, oramai, a la carte. Ma viviamo nell’epoca in cui si può raccontare tutto e il contrario di tutto, promettere tutto per poi non mantenerlo. Ma chi se ne frega, con la politica spettacolo è il tifo che conta. Al momento Trump nel suo primo discorso a caldo ha promesso l’eden in terra ai suoi supporter e che “lotterò per voi fino all’ultimo mio respiro“. E lo fa a buon gioco considerato che difficilmente potrà fare peggio rispetto ai suoi predecessori sia sul piano nazionale (a giudicare dal gradimento che ha ricevuto la gestione Biden e della sua vice candidata per succedergli) che sul piano internazionale con tutto il guerreggiare nel mondo che gli lascia in eredità. Sicuramente questa è stata la competizione che più ha messo in evidenza la decadenza culturale e sostanziale di quella che viene presa inopinatamente come esempio di democrazia mondiale. Una gara a colpi di miliardi e miliardari schierati da ambo le parti (a tutelare i propri interessi), con la middle class e quelle più povere a fare da mere tifoserie sollecitate da un livello di volgarità davvero impressionante e da narrazioni fantasiose. L’unica cosa che era certa sin dall’inizio è che comunque fosse andata l’obiettivo dell’inquilino della Casa Bianca è la difesa strenua degli interessi degli USA. Che ai cosiddetti amici che si fanno da tappetino, tipo l’UE, vengono spremuti e trattati come tali. Forse Trump accentuerà questa linea politica e chissà che non si comprenda che forse bisogna imparare a stare al mondo con la propria specificità, la propria storia, i propri interessi. Esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni in cui l’Europa ha assecondato le strategie USA che ci hanno portato ad una guerra che era assolutamente possibile evitare. A rafforzare l’economia USA a danno di quella europea. A rinunciare ad un ruolo specifico e naturale nei rapporti multilaterali con tutti i Paesi, rendendoci pedine di una strategia che punta a dividere il mondo e a delegittimare pericolosamente le istituzioni internazionali. Insomma ad un abbruttimento, perfettamente in linea con quanto accaduto nella società USA. Ma il mondo non sono gli USA, fortunatamente. Il mondo è molto più complesso e merita di essere governato salvaguardandone le diversità, con un ritorno alla tutela dei legittimi interessi di tutti senza passare per la distruzione dell’altro. Se i due più grossi focolai (Ucraina/Russia e Palestina/Israele) da questo cambio di guardia subissero un raffreddamento sarebbe già una buona notizia. Sarebbe comunque ora che imparassimo a camminare a testa alta senza il baby sitter USA a farci da balia permanente e dirci cosa possiamo fare e cosa no (in proposito sarebbe istruttivo andare a vedere il film su Berlinguer). Ma servirebbero delle classi dirigenti all’altezza….e di statisti in giro per l’Europa non è che se ne vedano molti. Per quanto riguarda la sinistra europea e italica, invece che stracciarsi le vesti per la sconfitta di quella che è stata elevata a loro beniamina, farebbero bene a riflettere sulla loro rinuncia ad un ruolo di radicale critica al sistema anche da essa rappresentato…e che nulla ha di sinistra! Ma tanto di sinistro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.