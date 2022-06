Villa Torlonia. Amore per l’arte :dal Duce a Nicolini a Messina…a Matera

Roma caput mundi…e la definizione latina ci sta tutta, quando si tocca con i cinque sensi un patrimonio inesauribile, di arte, storia, grandi figure che hanno lasciato una scia importante da seguire per capire da dove veniamo e, se vorremo conservare la memoria, dove potremmo andare. Senza seguire modelli e mode estranei al suolo italico o ubriacandosi di digitale, per nascondersi nel piccolo e deleterio cabotaggio affaristico del sommerso o nei fumi degli anglicismi. Villa Torlonia, a Roma, sulla Nomentana, e i suoi musei sono per tanti un inedito che va oltre la sequenza ”tradizionale” del centro: da via dei Fori Imperiali al Colosseo, da San Pietro al lungo Tevere. Lo abbiamo verificato sul campo a Villa Torlonia, nota per essere stata la residenza romana del Duce e della sua famiglia,dal 22 luglio 1922 al 25 luglio 1943,



come dimostrano foto e testi collocati in sequenza sulla storia della Villa dei principi Torlonia, ceduta in fitto al Duce per la simbolica cifra di una lira l’anno.



E poi la rinascita del 1984 con l’apertura al pubblico di villa, parco, edifici grazie alla vena illuminata dell’assessore alla cultura Renato Nicolini della giunta capitolina guidata da Giulio Carlo Argan. Erano le giunte del ”buon governo” del Pci che incisero e non poco sugli investimenti nel patrimonio culturale, nei fatti, nella struttura, nella gestione, più che nel ricorrente e stantio ” digitalizzazione e bellezza”come accade degli anni Duemila.



E così dal Casino Nobile al casino dei Principi, dalla Casina delle Civette, con mosaici, vetrate istoriate sale tematiche di diversa epoca , dalla Torre Moresca alle antiche scuderia alla ”Limonaia”, oggi ristorante ma durante il Ventennio sala di proiezione di filmati dell’Istituto Luce, tra alberature secolari, fontane e percorsi per il tempo libero, apprezziamo la maestria dei restauri e la ”mano” di quelle professionalità artistiche e artigiane che hanno lasciato un segno preciso del gusto dell’arredare e del vivere. Oltre che dell’amare…



E così ci siamo imbattuti in un letterato abruzzese che, in una delle due camere da letto usate da Benito Mussolini e da Donna Rachele, al commento di un visitatore sulle virtù amatorie del Duce, aveva aggiunto che Gabriele D’Annunzio ”Il Vate” non era da meno. Anzi. Tanto da trovare un trait d’union nella sequenza dei numerosi cuori infranti, di donne d’ogni lignaggio, che avrebbero fatto la fila per finire nell’alcova dei due grandi amatori. ” Fila prontamente soddisfatta – ha commentato il letterato, ferrato sui due personaggi , e simile per baffi e pizzetto al trasvolatore Italo Balbo, abbattuto dal fuoco amico sui cieli di Tripoli. Ma ambedue commisero un delitto d’amore. Amarono la Patria, più di quelli che li circondavano”. Una riflessione che si presta a tante interpretazioni, ma forse è la chiave di volta per una rilettura dei due personaggi. Tra trasvolate, guasconate, sfide sportive e retorica spinta.



Ma villa Torlonia, che nel dopoguerra conobbe una lunga fase di declino ebbe nel ”visionario” assessore alla cultura degli anni Ottanta Renato Nicolini e nel sindaco Carlo Argan il motore del recupero di quel polmone verde e in quel contenitore ,ricco di arte e storia, il motore di una proposta di spazi da vivere e rivivere davvero innovativo. E i fatti sono oggi sul campo. La pazienza per la riapertura dei luoghi di quasi 40 anni fa ha mostrato che la cultura è produttiva se ci sono cultura di impresa, gestione e manutenzione. Comune, ”Roma Culture” la Soprintendenza capitolina ai Beni Culturali, Zetema (un nome in comune con Matera del progetto culturali dei servizi museali, insieme a Romapass , a facilitazioni con le #miCRoma e#MicRomacard ( e qui Matera ha tanto da lavorare, quando deciderà di affidarsi a professionalità di settore) sono il segno di una gestione in evoluzione. Senza dimenticare l’ausilio di un digitale intelligente come la comunicazione in linguaggio Lys per i non udenti, il book shop e percorsi ben segnalati .





E il concetto è che, con una offerta diversificata e motivata, i visitatori sono in luogo da vivere fino a tardi. Villa Torlonia. Ma potremmo fare altri esempi. Una conferma? Spazi giochi per bambini e adulti, il Technodown” l’Hub della Scienza creativa :dall’elettronica alla calcografia, dal poadcast alla fotografia, dalla liuteria alla cianotipia.



E poi le mostre tematiche come quella dedicata a Francesco Messina, un grande del Novecento che ha realizzato ritratti nelle diverse fogge e materiali, volti di donne, cavalli che sprizzano energia da tutti i pori, volti di Papi e Cardinali. Un percorso che continua con il Museo della Scuola romana del Novecento, con opere di Antonio Donghi, Francesco Trombadori, Riccardo Francalancia, Ferruccio Ferrazzi, Mario Mafai e Antonietta Raphaël,Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi, Emanuele Cavalli,Alberto Ziveri, Fausto Pirandello, Renato Guttuso e il giovane Renzo Vespignani. Senza dimenticare scultori come Pericle Fazzini, Mirko Basaldella, Leoncillo Leonardi e incisori come Luigi Bartolini.



C’è da restarci per ore anche per la collezione donata al Museo da Francesco Ingrao e Ksenija Guina, con opere di Piero Consagra, Giulio Turcato, Sebastian Matta, Mario Mafai, Mirko Basaldella, Corrado Cagli, Renato Guttuso, Luigi Bartolini, Mino Maccari, Nino Bertoletti. E’ il cuore di Villa Torlonia. Non l’avete mai visitata? Un motivo in più per respirare e valorizzare la cultura del Novecento, tra realtà e creatività prima dell’avvento (non abbiamo nulla contro l’impalpabile innovazione del virtuale e del digitale) ma lavorare di bulino, pennello, fuoco, colori, metallo, marmo e cervello…è quella manualità che ha fatto grande la storia del BelPaese. I saccenti praticoni del turismo materano cerchino di ispirarsi alla concretezza. Altrimenti si mettano da parte. E’ meglio, per il futuro di Matera.

