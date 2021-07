…Punto e daccapo. Con automobilisti indisciplinati pronti a parcheggiare in linea o a spina di pesce, creando problemi alla viabilità, all’ingresso principale del mercato di via Marconi al rione Piccianello. E in punto cruciale per l’ingresso e l’uscita da Matera all’incrocio con via San Vito e via San Pardo. Eppure un parcheggio con accesso da recinto Marconi c’è, ma comodità e malvezzo sono duri a morire con i veicoli lasciati a ridosso o sul marciapiede oppure sulle strisce. Una pattuglia della polizia municipale ha sostato per un po’ provvedendo a far sgomberare quei ”30 metri” cruciali, azionando il fischietto per indurre gli automobilisti a spostare l’auto, ma dopo che sono andati via la situazione è tornata come e peggio di prima. Serve la politica della carota, una campagna di sensibilizzazione con l’indicazione dove parcheggiare, e naturalmente sanzioni accompagnate nei casi di manifesto menefreghismo dalla rimozione forzata, cominciando con l’installare un cartello… Vecchia storia a Matera la rimozione forzata è operativa a tempo pieno durante manifestazioni ed eventi, poi no.



Ma è opportuno spezzare una lancia anche nei confronti di quanti oggettivamente non trovano posto per la sosta, quando il parcheggio di recinto Marconi è pieno, anche per la presenza delle attività del centro di quartiere ” Le Botteghe”. L’intervento di riqualificazione su ”un terzo” del quartiere con il bando periferie ha ridotto di fatto le aree per la sosta, con il rifacimento di marciapiedi e installazioni di dissuasori e paline. Nessuno studio, e c’era da espettarlo vista la estemporaneità e i limiti dell’intervento, per individuare le esigenze del quartiere quanto a sosta e viabilità. Dimenticanze, accompagnate da cantieri rimasti a metà come piazza Marconi, la villetta dello stadio e l’area dell’ex impianto di carburante della Q8 di via Annunziatella,da destinare a centro di accoglienza turistica e conseguente riqualificazione dell’ingresso monumentale allo Stadio. I risultati sono da immobilismo consolidato… Senza dimenticare l’assenza di interventi dell’Amministrazione comunale , ormai sono passati 16 anni da quella chiusura, dell’ex distributore di benzina dell’Agip di via Cererie. Area che va bonificata e restituita al quartiere.



L’elenco potrebbe continuare e nè ci appassionano gli annunci, l’ultimo della Regione Basilicata, su possibili interventi tra industria cinematografica e industria 4.0 nell’ex pastificio Padula poi Barilla che, particolare di non poco conto, va prima acquisito all’asta giudiziaria. Finora sull’argomento nessun capitolo di spesa alle viste nè dal Comune e nè dalla Regione per una eventuale acquisizione. Confermiamo, come sempre, la devozione a San Tommaso…