Vigili morti tra le fiamme: Il Ministro Piantedosi : ” Vogliamo dare un senso a questa tragedia”

Chissà che il sacrificio, anzi, l’atto di eroismo di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, non porti a una svolta nell’azione del Governo centrale e, di riflesso, su quello della Basilicata, per attivare tutta una serie di misure che dovrebbero consentire ai vigili del fuoco di rischiare meno la vita, attraverso il potenziamento degli organici, e di una attività di prevenzione più efficace di prevenzione del rischio con la tutela del territorio. Quanto ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che a Matera ha incontro i vertici nazionali e territoriali del Corpo, prefetto, questore, il presidente della giunta regionale, rappresentanti delle forze dell’Ordine e i sindacati, dovrebbe andare in questa direzione. Ma servono atti concreti a breve termine: progetti e copertura finanziaria. Il nodo è qui.



“Con il presidente Bardi -ha detto il ministro Matteo Piantedosi- abbiamo

discusso di prevenzione degli incendi sul territorio . Non vogliamo chiudere la stalla adesso che i buoi sono scappati, ma vogliamo dare un senso a questa tragedia

sperimentando, a partire proprio dalla Basilicata, un piano di rilancio della pianificazione e prevenzione sul territorio per mitigare i rischi e diminuire la quantità e la gravosità degli

interventi dei vigili del fuoco “. E la tragedia, perchè tale resta che ha visto Nicola Lasalata e Giuseppe Martino perdere la vita, nell’incendio di Nova Siri, per salvare la famiglia di un disabile, in una abitazione raggiunta dalle fiamme, ne è la conferma. Ogni anno, e nel 2024 con le alte temperature il problema è aumentato, si verificano incendi procurati dall’incuria o dall’azione dolosa dell’uomo che mettono a repentaglio la vita altrui. Come quella di Nicola e Giuseppe, materani, tornati in Basilicata a Policoro dopo aver lavorato altrove, che lasciano famiglie e figli, alle quali il ministro ha portato solidarietà e assicurato il sostegno del Governo.



“Daremo tutti i riconoscimenti -ha aggiunto il ministro- è stato un intervento veramente eroico .Questi ragazzi hanno proiettato oltre ogni possibile obbligo di servizio quella che era l’ispirazione di preservare dal rischio un’abitazione privata. Il ministro ha riconosciuto in proposito che i Vigli del fuoco lavorano tanto, spesso in situazione di stress. I Vigili del fuoco lavorano troppo, qui come altrove-ha commentato Piantedosi. Ci vuole più pianificazione della prevenzione”. Concetto chiaro che va messo in pratica insieme al potenziamento degli organici e Matera, città a forte vocazione turistica, continua a non avere una ”squadra” che possa operare con continuità nei rioni Sassi e nel parco della Murgia. Su questo i sindacati sono stati chiari e attendono che dall’annuncio si passi all’arrivo di nuove unità e all’attivazione del presidio. Il sacrificio di Giuseppe e Nicola deve servire anche a questo, in attesa che colleghi, cittadini di Matera, Policoro, Nova Siri, della Basilicata e dell’intero Paese possono salutarli non appena sarà possibile celebrare le esequie.



LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VITO BARDI

“Ringrazio il ministro dell’Interno

Matteo Piantedosi, che oggi, a nome del governo -ha detto il presidente Vito Bardi-ha visitato il

Comando dei Vigli del Fuoco di Matera per segnalare la vicinanza e il cordoglio della comunità nazionale alle famiglie di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, morti nel compimento del proprio

servizio”, ieri a Nova Siri (Matera).Prendiamo spunto da questo tragico evento per dire che bisogna

fare di più e meglio per difendere il nostro territorio e creare condizioni più agevoli per il prezioso lavoro dei vigili del

fuoco. In questo triste momento-ha aggiunto il Presidente- mentre la Basilicata tutta

partecipa al dolore della grande famiglia dei vigili del fuoco il governo regionale

ribadisce il proprio impegno, in un rapporto di piena collaborazione con il governo nazionale e con le altre istituzioni del territorio, per supportare al meglio le attività di pianificazione che possono contribuire a mitigare il rischio determinato dagli incendi e da altre calamità naturali. Eventi

che vedono da sempre il corpo dei Vigili del Fuoco in prima linea al servizio dei cittadini. Ne abbiamo parlato anche con i protagonisti, con i vigili del fuoco e con i sindacati, e a

breve prenderemo delle iniziative perché questi eventi devono indurre le istituzioni a prendere i provvedimenti necessari”. Li attendono i vigili del fuoco, sempre pronti a rispondere al ”115” e i cittadini che riservano attenzione e tanta gratitudine verso il loro operato.