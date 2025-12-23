Vigili del fuoco senza posa. Soccorse anche mamma e figlia sulla ss7.

Quando piove a dirotto e con insistenza c’è poco da fare. Acqua e fango creano una barriera che mette in difficolta gli automobilisti, che devono attendere il soccorso dei vigili del fuoco (occorre chiamare il 112, ricordiamo) per togliersi d’impaccio . Così nel pomeriggio del 23 dicembre gli interventi sono stati numerosi. Madre e figlia sono state soccorso lungo la statale 7 Matera-Laterza e altri 12 automobilisti (nella foto)lungo la Matera-Montescaglioso. Piogge in agguato a Natale e vigili del fuoco sempre pronti a fare fino in fondo il proprio dovere verso la collettività



LE SEGNALAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO.

Le intense precipitazioni che nelle ultime ore hanno colpito la zona sud della provincia di Matera hanno richiesto l’intervento massiccio delle squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel soccorso di automobilisti in difficoltà su diverse arterie stradali.

Al momento, la situazione della viabilità presenta le seguenti criticità:

• SP 3 (Matera-Metaponto): La strada è stata recentemente riaperta al traffico, dopo i necessari controlli di sicurezza.

• SP 31 (Matera-Montescaglioso): L’arteria rimane attualmente chiusa al traffico. In questo tratto, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare 12 vetture rimaste impantanate a causa del fango e dei detriti. Il traffico è deviato all’altezza del Parco dei Monaci.

• SS 7 (Matera-Laterza): Intervento di soccorso prioritario per una madre e una figlia rimaste bloccate all’interno della propria auto.

Si comunica che, nonostante i forti disagi, non si registrano feriti né incidenti stradali.

Le operazioni di messa in sicurezza e assistenza sono coordinate dai Vigili del Fuoco con il prezioso supporto delle pattuglie dei Carabinieri, della Polizia Stradale della Polizia Local attive sul posto per la gestione della viabilità e la tutela della pubblica incolumità.