Tutto è bene quel che finisce bene…anche per una mucca gravida finita in una zona impervia di contrada Santa Teresa di Tricarico. Proprietario in apprensione, giustamente, e richiesta di intervento per il recupero dell’animale, affidato ai Vigili del Fuoco di Matera che hanno utilizzato un elicottero, proveniente da Salerno. Operazione durata tre ore. Mucca imbragata e tornata a casa in attesa del lieto evento…