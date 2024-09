Vigili del Fuoco recuperano corpo uomo in dirupo, prossimo a Grotta dei Pipistrelli

Si tratta di una persona di Matera di 75 anni, scomparsa alcune ore prima, e rinvenuto morto nei pressi della Grotta dei Pipistrelli in contrada Agna Le Piane. Il ritrovamento del corpo nella scorsa notte e il recupero nella mattinata di mercoledì 4 settembre, grazie all’intervento dell’Elisoccorso dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri.



la nota dei vigili del fuoco

Dieci minuti dopo la mezzanotte scorsa la squadra del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, è intervenuta in Contrada Agna Le Piane a Matera nei pressi della “Grotta dei Pipistrelli”, per la ricerca di un uomo di 75 anni, residente a Matera, la cui scomparsa è stata denunciata da sua figlia.

Successivamente sono intervenuti i Carabinieri di Matera e Personale Sanitario del 118.

L’uomo, il cui decesso è stato constatato dal personale medico del 118, veniva ritrovato in un dirupo, intorno alle ore 00.40.

Al fine di recuperare il corpo dell’uomo, data la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’Elisoccorso dei Vigili del fuoco.

La salma è stata recuperata intorno alle 10,30 di questa mattina e consegnata agli addetti dell’agenzia di Onoranze Funebri