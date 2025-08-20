Vigili del Fuoco recuperano corpo giovane nella gravina di Matera

Operazione riuscita, in un luogo impervio della gravina di Matera, ma nulla da fare per un giovane di Matera trovato senza vita su un costone roccioso. I Vigili del Fuoco hanno impiegato il nucleo Speleo Alpino fluviale e degli elicotteristi del nucleo di Bari. E’ l’ennesimo intervento dei Vigili del fuoco nella gravina. Una casistica che richiederebbe – come segnalato più volte dai sindacati- un presidio del Corpo nei o a ridosso dei rioni Sassi, come è accaduto durante l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019.
LA COMUNICAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Matera, 20 agosto 2025 – Alle ore 17:00 circa di oggi, la squadra della Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera è stata impegnata in un’operazione di recupero del corpo senza vita, di un venticinquenne di origini materane, rinvenuto su un costone della Gravina, a ridosso di Vico Solitario nei Sassi di Matera.
L’intervento, reso particolarmente complesso dalle condizioni del luogo, ha richiesto il supporto degli esperti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e degli elicotteristi del nucleo VV.F. di Bari.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato sono sul posto per gli accertamenti del caso.
