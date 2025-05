Vigili del Fuoco in tour de force nella gravina. Due recuperi…

Ma con esiti diversi. Una signora di 60 anni della provincia di Padova è stata salvata, dopo aver incontrato – ormai è un classico- nel percorso che da Porta Pistola, nei rioni Sassi, attraverso la passarella in legno conduce nel Parco della Murgia. Tutto è bene…con le raccomandazioni di sempre, in attesa che l’accesso al sentiero venga messo in sicurezza e monitorato come annunciato dal presidente del Parco Giovanni Mianulli. Per l’altro intervento, a ridosso della Grotta dei Pipistrelli, al rione Agna, l’esito è stato infausto nonostante l’impiego di uomini e mezzi. Un uomo idi 72 anni è stato ritrovato privo di vita.



LA SEGNALAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO

Dalla mattina di oggi 14 maggio 2025, le squadre dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando di Matera sono state impegnate dapprima, per la ricerca di un uomo dell’età di 72 anni, materano, scomparso nelle prime ore della giornata, e successivamente per riportare al piano una signora dell’età di 60 anni della provincia di Padova che, avventuratasi nel percorso sterrato che da Porta Pistola conduce alla parte opposta della zona Murgia, a seguito di una caduta, era impossibilitata a proseguire nel percorso.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato, privo di vita, nelle immediate vicinanze della Grotta dei Pipistrelli, nella estrema periferia a sud di Matera, dalla squadra cinofila VV.F. intervenuta sul posto, intorno alle ore 17:30.

Per l’intera giornata, le ricerche sono state condotte dalla squadra VV.F. di soccorso ordinario, supportata dal nucleo Elicotteri VV.F. di Bari e dai piloti di droni del Nucleo S.A.P.R., Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto.

Sul posto anche pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e sanitari del 118.

Inoltre, ulteriori due squadre, sono state impiegate a supporto del Giro d’Italia per garantire l’alto standard di sicurezza registrato.