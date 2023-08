Vigili del fuoco completano messa in sicurezza . Attesa per riapertura strade

Tanta pazienza,professionalità e missione portata a termine, necessaria per giungere con gradualità,con i tempi e le procedure necessarie, alla riapertura al traffico dell’asse via Lupo Protospata via Fratelli Rosselli. I vigili del fuoco hanno completato nella serata di sabato 5 agosto a Matera i lavori di messa in sicurezza dell’area interessata il 31 luglio scorso dal crollo di una palazzina, tra via Cesare Beccaria e via Lupo Protospata. Gli interventi hanno interessato, nell’ultima fase, la messa in sicurezza di facciate caratterizzate da lesioni o fenditure da chiudere. Si è ricorso ad assi di legno tagliati a misura e collocati negli spazi da sistemare.



A seguire, con i tempi necessari, e l’apporto di mezzi e personale di una impresa, a delimitare l’accesso al cantiere con blocchi in cemento armato ”jersey” e con una recinzione. Le misure consentiranno con un provvedimento dell’Amministrazione comunale, di procedere, successivamente, alla riapertura al traffico dell’asse stradale, tra via Lupo Protospata e via Fratelli Rosselli, interdette al traffico dalla giornata del crollo. L’Amministrazione comunale, ricordiamo, aveva anche emesso due ordinanze dichiarando inagibili alcuni edifici, occupati da una cinquantina di persone e anche locali adibiti ad attività diverse. Tra queste anche una struttura per esami radiologici.