Vigili del fuoco avanti tutta in via Protospata. All’opera pinza demolitrice

Prosegue senza posa l’attività dei Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza a Matera l’area interessata dal crollo di una palazzina tra via Cesare Beccaria e via Lupo Protospata. Da ieri sul cantiere sta operando anche ”pinza demolitrice”. E’ un mezzo con braccio meccanico in grado di tagliare il ferro e consentire la rimozione dei detriti. La ”pinza”, proveniente dal Comando vigili del Fuoco di Benevento, sta supportando con altri mezzi l’attività di messa in sicurezza dell’area e delle squadre del Corpo, che operano sul ”cantiere” dal 31 luglio scorso. Obiettivo degli interventi è quello di giungere alla messa in sicurezza entro venerdì 4 agosto, con l’impiego di squadre di vigili provenienti anche da altre province. Nella giornata di ieri erano stati portati via oltre 2000 quintali di detriti, con l’effettuazione di una trentina di viaggi con mezzi pesanti. Il sindaco di Matera, Domenico Bernardi, dopo un sopralluogo tecnico, aveva disposto con una ordinanza lo sgombero, ritenuto inagibile, di un locale al civico n.8 di via Cesare Beccaria. Il Provvedimento di esecuzione immediata, si aggiunge a quanto deciso nella serata del 31 luglio con lo sgombero degli immobili di via Protospata ( dal 27 al 33) e di una cinquantina di persone e del 14 di via Rosselli che ospita una attività di sanitaria.