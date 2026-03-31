Vigilanti armati dell’ASP per controllare uscita di Auxilium da residente psichiatriche

“La mattina del 31 marzo l’Azienda Sanitaria di Potenza ha inviato vigilantes armati nelle Residenze Psichiatriche Terapeutiche Riabilitative Casa Alba di Genzano, Casa La Ginestra di Ripacandida e Casa Iris di Maschito. Non era mai successo che vigilantes armati (che oltretutto non erano accompagnati da un rappresentante dell’ASP) entrassero in una struttura dove vivono persone vulnerabili. I vigilantes avevano l’ordine di controllare l’uscita della Cooperativa Auxilium dalle strutture che gestisce da moltissimi anni.” E’ quanto denuncia la Cooperativa Sociale Auxilium con una nota in cui si stigmatizza come “L’ASP e la Regione Basilicata, infatti, dopo una gara scorretta, che Auxilium ha denunciato in ogni sede, hanno preteso di utilizzare mobili e oggetti di proprietà della cooperativa, dimostrando per l’ennesima volta sia l’improvvisazione con la quale stanno procedendo, sia una pervicacia sintomatica di un interesse differente dalla cura dei pazienti. Per non far gravare ulteriormente sugli ospiti delle strutture la drammatica impreparazione dell’ASP al passaggio di consegne, la nostra cooperativa ha lasciato nelle Residenze tutto ciò che è necessario alla vita quotidiana dei pazienti, anche se si tratta di beni di sua proprietà. La Cooperativa Auxilium, che sta subendo un’ulteriore condotta illegittima attuata mediante la presenza di guardie giurate, ha diffidato l’ASP e ha inoltrato la sua diffida alla Procura della Repubblica di Potenza, alle Stazioni dei Carabinieri e ad altri soggetti pubblici. Siamo certi che le nostre ragioni saranno riconosciute in altre sedi, ma su questo ennesimo vergognoso episodio non possiamo tacere.”

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