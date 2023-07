Vigili del fuoco allo stremo. Fns Cisl: Prefetto servono rinforzi e subito!

I giri di parole non servono. Parlano le immagini delle squadre di vigili del fuoco che non si risparmiano, ma che non possono tirare ”la carretta” per molto con turni estenuanti che mettono a rischio la propria vita, per lo stress e le condizioni proibitive in cui sono costretti a operare: dalla Lombardia alla Puglia, dall’Emilia Romagna alla Calabria, alla Basilicata alla provincia di Matera dove le fiamme ardono un po’ ovunque. I Vigili del Fuoco, cuore del sistema di Protezione civile del BelPaese, sono sempre di meno e gli uomini che vanno ogni anno in pensione, non vengono rimpiazzati nel numero necessario per garantire – ed è qui il punto- i servizi minimi. E nè si può pensare che a spegnere gli incendi, intervenire in tutti i casi di calamità, incidenti di diversa entità possa essere l’Intelligenza artificiale. Da qui la presa di posizione del segretario generale del Fns cisl Massimo VESPIA che ha chiesto al Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico , prefetto Laura Lega, ed altre figure in indirizzo di fare presto. I vigili del fuoco hanno fatto, fanno e continueranno a fare fino in fondo il proprio dovere, ma vanno messi nelle condizioni di poterlo fare. Serve una sola risposta: i fatti.



LA NOTA DELLA FNS CISL

Segreteria Nazionale

Roma, 27 luglio 2023

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco

Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale

Vigili del Fuoco

Ing. Carlo DALL’OPPIO

Al Direttore Centrale dell’Emnergenza

Ing. Marco GHIMENTI

All’Ufficio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Emergenze ambientali – Criticità organizzazione.

Egregi,

ancora una volta dobbiamo intervenire per evidenziare le criticità del CNVVF nelle diverse

emergenze ambientali che stanno da giorni devastando vaste aree dell’Italia.

In particolare, alcune nostre strutture sindacali, interessate dagli incendi boschivi e dagli eventimeteorologici straordinari, ci rappresentano le molteplici difficoltà che incontrano i Comandi provinciali nel far fronte alle centinaia di richieste di soccorso che pervengono dai cittadini.

Le complicazioni maggiori sono riconducibili alla forte carenza di personale operativo e dai

pochi ed inadeguati mezzi di soccorso.Non va scordato come il personale impegnato da giorni sul fronte delle emergenze sia allo stremo delle forze e richiede che vi sia un’adeguata è diversa organizzazione del servizio, utilizzando anche gli istituti contrattuali vigenti, sul rispetto dei tempi necessari al recupero delle condizioni psicofisiche prima di essere reimpiegato.

Cosa questa che non sempre avviene, mettendo così in pericolo l’incolumità del lavoratore.

Lo stato dei fatti, così come già denunciato dalla Scrivente con le precedenti note, pretende che l’Amministrazione metta in campo nell’immediatezza tutti gli strumenti necessari (risorse economichestraordinarie e organizzative) al fine di garantire da subito una miglior risposta ai cittadini oltre che al personale impiegato nell’attività di soccorso.



Serve certamente individuare ed intervenire con celerità per colmare le carenze organiche dei

Vigili del Fuoco in quelle regioni che più di altre patiscono uno sbilanciamento tra l’organico teorico e quello reale.

Conforta solo in parte l’intervento del Presidente del Consiglio sulla devastazione ambientale in

corso, da cui si evince la necessità di un intervento serrato del Governo per recuperare il dissesto

idrogeologico del Paese con azioni di prevenzione territoriale e rispondere eventualmente con prontezzaalle emergenze.

Serve però, a questo punto, un’autentica svolta! Diversamente l’assenza di chiare azioni di

cambiamento nel sistema di soccorso nel Corpo condurrà all’esasperazione i soccorritori e i cittadini dagliesiti non prevedibili.

Pertanto, chiediamo all’Amministrazione di intervenire sui Dirigenti locali e regionali per mettere In campo senza indugi e senza interpretazioni personali tutto il necessario per affrontare e risolvere quanto denunciato (risorse per gli straordinari del personale, sostituzione del vestiario da intervento,sostituzione di materiale tecnico, acquisto di adeguate scorte di sali minerali).

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Massimo VESPIA)



IL BILANCIO DI ATTIVITA’ DI UNA GIORNATA NEL MATERANO

Tutte impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, in questi giorni di caldo, su tutto il territorio di Matera e della sua provincia.

Al lavoro, oltre alle squadre destinate all’AIB (Antincendio Boschivo), anche quelle ordinarie supportate da quelle del Consorzio di Bonifica e dai volontari della Protezione Civile.

Tra ieri e oggi gli incendi sono divampati anche in zone ampie e impervie.

Nella giornata di ieri segnaliamo un incendio significativo in zona Timmari ed uno, che ha visto impegnate le squadre per tutta la notte fino alle operazioni di bonifica che si sono concluse nelle prime ore della mattinata di oggi, in zona Marconia, Pisticci e destra Basento.

Nella giornata di oggi tante le squadre ancora a lavoro, intente a domare le fiamme divampate in zona Stazione di Venusio sulla SP50 verso Gravina in Puglia, in Loc. Picciano B, in Loc. Selvapiana, in zona Scanzano, in Matera città nel Rione Cappuccini nei pressi di Via Casalnuovo.

Oggi, l’intervento più impegnativo è stato riscontrato su Montalbano, zona nella quale è stato necessario il supporto di un Canadair oltre a due squadre VF e due squadre del Consorzio di Bonifica.

Inviamo un video relativo alle fasi finali di spegnimento proprio di questo intervento, nel quale si scorge sullo sfondo, il Canadair mentre sorvola l’incendio.

Curioso l’audio nei secondi finali del video nel quale si può ascoltare lo scambio di informazioni fra il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e il pilota del Canadair.