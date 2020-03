Il suicidio di un anziano di 79 anni a Messina,affetto da ludopatia, dopo aver ferito la titolare di una rivendita di tabacchi, all’indomani del divieto di scommesse disposto dell’Agenzia dogane e monopoli per evitare gli assembramenti e i rischi di contagio da coronavirus, ha confermato la gravità di un problema che potrebbe acuirsi in questa fase difficile e di ”astinenza” forzata per quanti sono abituati a scommettere per abitudine o in cerca di fortuna. E questo aldilà della emergenza da covid 19. Non sappiamo quanto durerà questa fase di limitazioni, che non coinvolge i ”gratta e vinci”, e del resto non è pensabile che lo Stato rinunci a lungo al denaro fresco e continuo degli introiti da lotterie, scommesse, jackpot e via elencando. Problema serio e non affrontato appieno. In questa fase i servizi di tossicodipendenza e le associazioni di volontariato dovrebbero essere maggiormente coinvolte dalla Istituzioni. Serve il ”virus” della prevenzione contro il gioco reale o virtuale che sa che distrugge alla lunga la vita dei giocatori e delle loro famiglie. Il vaccino, in questo caso c’è, usatelo.