Vicenda bufale. Patuanelli rinvia e Speranza? Arriva De Magistris

A Borgo Appio di Grazzanise democrazia, pari opportunità sono di casa e sono il metodo per fare campagna elettorale ‘’concreta’’ sulla crisi del comparto bufalino, falcidiato da chiusure di aziende, abbattimenti di animali da brucellosi e tubercolosi e, finora, dal muro di gomma di Regione Campania e Ministero della Salute. Gli allevatori, ma anche i sindaci del Casertano che sono al loro fianco, attendono di ascoltare le risposte del presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, del ministro della Salute Roberto Speranza (candidato in Campania e non nella sua Basilicata, dove la sanità e allo sfascio ma si è attivata comunque una facoltà di medicina a numero chiuso, che non era e non è la priorità dei servizi da assicurare) e nei prossimi giorni- con nuova data da fissare- con il ministro dell’agricoltura Patuanelli. Nel frattempo, tra assemblee e conferenze stampa, mercoledì 31 agosto arriva l’ex sindaco di Napoli e leader di Unione Popolare Luigi De Magistris. A lui il compito, ricordando il suo passato di magistrato, il compito di sfogliare il fascicolo dei tanti ‘’perché’’ su una vicenda dai tanti punti oscuri.



LA NOTA DEL COORDINAMENTO

Continuano le iniziative a Borgo Appio. Mercoledi arriva De Magistris e l’annuncio di nuove mobilitazioni se non si apre il tavolo.

“Per motivi organizzativi della campagna elettorale, la visita al Presidio di Borgo Appio del Ministro all’agricoltura, on,le Stefano Patuanelli, è spostato nei prossimi giorni in una data che comunicheremo lunedi mattina” questo il messaggio del Parlamentare Antonio Del Monaco, candidato al Senato per il Movimento 5Stelle di cui il Coordinamento prende atto attendendo di conoscere la nuova data per integrare il calendario degli incontri della fase di “ascolto” della campagna #teladoiolacampagnaelettorale.

Mentre sono in corso diversi contatti con diverse forze politiche per concordare gli appuntamenti dei prossimi giorni, oggi (domenica 28 agosto) il Coordinamento invia a tutti i leader politici un nuovo invito al confronto con le proposte degli allevatori chiedendo loro: “Cosa avete fatto per salvare le bufale, l’agricoltura di territorio e il cibo artigiano? COSA FARETE?”.



Ad ogni modo entro mercoledi il Coordinamento (che si è convocato alle ore 21 di martedi sera 30 agosto) renderà noto tutto il calendario delle iniziative della fase di ascolto (cui sono invitati tutte le liste elettorali e i loro leader) e tirerà una prima valutazione in modo da avviare la seconda fase che, traendo le conseguenze e prendendo atto di chi sarà venuto o avrà fissato una data per l’incontro con gli allevatori, metterà in campo ulteriori iniziative “perchè gli elettori sappiano la verità sulle responsabilità di questa crisi che sta distruggendo una delle principali risorse per il territorio casertano, per la Campania e per l’agroalimentare di tutto il Paese”.



Il Coordinamento unitario annuncia per mercoledi mattina alle ore 11.30 una Conferenza stampa online per spiegare le modalità di valutazione che verranno usate dagli allevatori per comporre il proprio giudizio e proporlo agli elettori e per annunciare il metodo e gli obiettivi della seconda fase della campagna che accompagnerà la Campagna elettorale fino al 25 settembre e che, come annunciato da Gianni Fabbris nei giorni scorsi, prevede la convocazione a Casal di Principe di una Convention aperta a tutti i movimenti, associazioni, organizzazioni, persone che accetteranno la proposta di dare vita ad una Rete per promuovere unitariamente una forte iniziativa rivolta al prossimo parlamento nazionale perchè dia le risposte alla richiesta del Cambio di strategia delle politiche agricole nazionali nella direzione di garantire la Nuova Riforma Agraria ed a quelle di risolvere la crisi della filiera bufalina in cui la politica regionale e nazionale hanno gravissime responsabilità.

Intanto prosegue l’iniziativa indirizzata al Prefetto di Caserta perchè si convochi il tavolo con il Presidente De Luca (ad oggi la richiesta pende senza esito da 233 giorni) e lunedi mattina verrà inviato un ulteriore atto rivolto anche al Prefetto di Napoli ed al Ministero dell’Interno. Nella Conferenza stampa di mercoledi mattina alle ore 11.30 (da Borgo Appio con diretta streaming) verrà anche dato conto delle iniziative conseguenti per ottenere il gesto minimo di trasparenza e democrazia che inauditamente la Regione si ostina a negare- Gianni Fabbris, a nome del movimento Salviamo le Bufale, fa sapere: “Aprire il Tavolo di Confronto fra il Coordinamento Unitario e i sindaci che lo sostengono con il Ministro alla Salute Roberto Speranza e con il Presidente De Luca è l’atto minimo dovuto dalla politica. Continuiamo a non capire chi ha paura del Movimento e della democrazia e non possiamo accettare il sospetto che la politica regionale sia sotto ricatto di interessi speculativi di oscuri personaggi sedicenti esperti e di lobbies finanziarie o sindacali che siano. Per questo mercoledi mattina in conferenza stampa annunceremo le iniziative di lotta (anche nelle strade) che gli allevatori metteranno in campo comunque nei prossimi giorni se non avranno risposte. Risposte che la politica deve dare pubblicamente ed a tutti con trasparenza dismettendo i continui tentativi di dividere il movimento scegliendosi gli interlocutori nella vana, miope e inutile speranza di poter evitare di dare risposte alle domande scomode. Se continuasse la melina e il muro di gomma che la politica ha adottato finora, siamo pronti a forme di mobilitazione forti”

Mentre viene compilata l’agenda e vengono messe a punto le ulteriori iniziative, il Coordinamento, inoltre, da conto della prossima iniziativa a Borgo Appio: dopo una forza di destra (la Lega) e una di Centro (Lista Mastella . noi di centro) è la volta di una formazione di sinistra; mercoledi 31 agosto alle ore 15 sarà al Presidio il portavoce e leader nazionale di Unione Popolare, Luigi De Magistris per ascoltare gli allevatori e per dire come e con quali iniziative concrete la sua formazione politica si ripropone di rimediare al disastro di questi anni nelle campagne.