Vicenda Almasri. Non è finita. Avvocato Bitonti: ”Niente scorciatoie”

Altro che segreto di Stato…che ha impedito di andare a fondo delle coperture e delle omissioni di ministri del Governo Meloni, che impedirono l'arresto di Osama Almasri Njeem, accusato di crimini internazionali, come accaduto per una cittadina ivoriana assistita dall'avvocato Angela Bitonti che ha presentato una istanza al tribunale die ministri per sollevare il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale.



Caso Almasri – Istanza al Tribunale dei Ministri per sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale (Matera 14.10.2025)

La cittadina Ivoriana, vittima di stupri e violenze nella prigione di Mitiga in Libia, da parte del torturatore Almasri, accusato di crimini internazionali, a mezzo dell’Avvocata Angela Maria Bitonti, ha depositato formale istanza al Tribunale dei Ministri affinché venga sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1953.

L’istanza contesta la deliberazione della Camera dei deputati che ha negato l’autorizzazione a procedere nei confronti di membri del Governo, ritenendo tale diniego viziato da sviamento di potere e da carenza di un interesse costituzionale preminente. Secondo la difesa, il potere parlamentare di negare l’autorizzazione può essere esercitato esclusivamente per tutelare la funzionalità dell’organo di governo da iniziative giudiziarie strumentali, come previsto dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, la motivazione del diniego si fonderebbe sulla presunta necessità di salvaguardare interessi pubblici generali – quali la sicurezza dei cittadini italiani in Libia e la tutela degli interessi economici nazionali – che, pur rilevanti, non attengono alla protezione della funzione di governo da indebite interferenze giudiziarie. Tale giustificazione introduce una valutazione di merito sulla liceità o opportunità politica delle condotte ministeriali, in particolare quella di non cooperare con la Corte Penale Internazionale, che spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria in sede processuale.



Attribuire alla Camera il potere di compiere tale valutazione preliminare equivale a conferirle una funzione giudicante non prevista dalla Costituzione, trasformando la guarentigia funzionale in un privilegio inammissibile. In tal modo, il Parlamento non si limita a verificare la serietà della richiesta giudiziaria, ma si sostituisce al giudice penale, invadendo una sfera di attribuzioni che l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 riserva in via esclusiva all’autorità giudiziaria.

La deliberazione parlamentare risulta pertanto viziata da sviamento di potere, avendo utilizzato la prerogativa costituzionale per finalità estranee alla sua ratio, con conseguente lesione del principio di separazione dei poteri e del diritto della persona offesa a un equo processo.

L’avvocata Bitonti ha dichiarato: «La Costituzione non consente scorciatoie né zone franche. La giustizia deve poter fare il suo corso, senza interferenze politiche che ne alterino la funzione. La persona offesa ha diritto a essere ascoltata e a vedere riconosciuta la propria dignità davanti alla legge».