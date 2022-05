Una vita, tanti goals, successi, sacrifici e tanta solidarietà. Tre ” S” per Gianluca Vialli, l’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria e Juventus e della Nazionale ,che sta affrontando con spirito sportivo le sfide come quella della malattia, che riserva sofferenze ma anche soddisfazioni, come quella di tanta gente che da Gianluca, nel corso della presentazione dei suoi libri o di altre iniziative come quella promossa a Matera dalla Fondazione ” Francesca Divella” , riceve ”assist” per affrontare con la carica richiesta l’area di rigore… Ne abbiamo avuto conferma a Casa Casa nel corso della chiacchierata, perchè tale è stata, che il collega Sergio Palomba, tra le anime della Fondazione, ha avuto con il campione di tante battaglie per presentare ” Goals” e di tanti obiettivi da raggiungere. Contenuti nelle 99 storie sportive (una autobiografica) e 99 citazioni (quotes, per i patiti degli anglicismi a tutti i costi ) che aiutano e non poco a raggiungere determinati obiettivi e la vita è il bene primario. Vialli, tornerà a Matera con la famiglia non appena possibile, rafforzando quel legame avviato tra Fondazione Vialli e Mauro e ” Francesca Divella” . Fianco a fianco e con una frase di speranza, impegno, riportata sul retro di copertina del libro che è il segreto per gonfiare la rete: ”Voglio di essere di ispirazione agli altri. Voglio che qualcuno mi guardi e mi dica: ”E’ anche per merito tuo se no ho mai mollato”.

LA FONDAZIONE DIVELLA

La Onlus si prefigge di sostenere attività di ricerca e cura dei tumori, in particolare femminili, nonché di supportare minori figli o orfani di genitori colpiti da malattie simili, in stretto rapporto con istituzioni mediche internazionali all’avanguardia, associazioni di volontariato ed enti caritatevoli riconosciuti.

Il sodalizio è nato su iniziativa di parenti e amici della giovane donna di Matera, splendida madre e compagna, figlia e amica, scomparsa nel 2016, esempio indimenticato e indimenticabile di amore per la vita e di forza e dignità nella sofferenza.