Viaggio nel passato sulla Murgia domenica 8 gennaio

L’associazionepropone per domenica 8 gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 14 circa sarà Gaetano Pappalepore, icona della Murgia Altamurana e coautore del testo “Altamura e la Murgia – ambiente cultura colore” che i partecipanti potranno acquistare ad un prezzo scontato. L’averlo incontrato sui sentieri della Murgia ha rappresentato una grande opportunità per i soci perchè, anche solo con i suoi racconti, hanno compreso il suo grande amore per la terra murgiana. Grande conoscitore del territorio murgiano, seppur non giovanissimo, continua a percorrerne, in ogni periodo dell’anno, tratturi e mulattiere alcuni dei quali saranno proposti ai partecipanti all’iniziativa offrendo l’opportunità di visitare, tempo permettendo e con il consenso dei proprietari dei vari territori, due masserie, un votano e un “laghetto”.Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.Ai partecipanti sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla “Village Card” e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy.Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna, bevanda e coperto).Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è; in risposta si riceveranno le coordinate del punto di incontro e di partenza dell’attività.L’attività si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Ulteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it