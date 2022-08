Viaggio in Tir per la Lodola e per Loizzo aereo e auto per Ferrandina

Separati temporaneamente…ma è giusto che sia cosi, dopo aver raggiunto Capo Nord (Norvegia) e traghettato dalla Svezia fin sul suolo tedesco dove il rientro a Ferrandina, per Luciano Loizzo e la sua rossa Moto Guzzi ” Lodola 235 GT” sta avvenendo con modalità diverse. Il geometra, devoto al protagonista di mille raid Giuseppe ” Naco” Guzzi, torna in Italia in aereo e poi in auto con un parente in Basilicata, dove l’attendono i compaesani,l’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lisanti con la banda…il parroco don Pierdomenico Dicandia che ha benedetto la missione alla partenza e i piaceri della buona tavola ferrandinese… Quanto alla ”Lodola”, sigillata a dovere, l’attende un viaggio più lungo in tir. Ad attenderla a Ferrandina il buon Luciano che continua a parlare di ”incredibile storia” e cita un eroe a quattro zampe degli anni Sessanta. Quel cane collie, Lassie, compagno di tante ”inseparabili” avventure dell’infanzia del tempo. ” Domani Lassie…torna a casa…lo dico sempre al rientro”’ e poi una massima ” Ci ho creduto, l’ho voluta e l’ho fatta!” Ce l’hanno fatta. Contenti a Mandello del Lario (Como) dove è la casa madre della Guzzi e dove annovereranno un’altra impresa partita da Ferrandina e nella città aragonese dove, prima o poi, partirà un progetto su due ruote: Maiatica Moto…sulle ali di una ”Lodola”.