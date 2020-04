Fare sistema, frase fatta, ma bisogna avere idee chiare e volontà per rimboccarsi le maniche e a ribadirlo, nella nota che riportiamo più avanti, sono le agenzie di viaggio della Basilicata riunite intorno alla Fiavet. Del resto la mazzata, è la parola giusta, seguita alla ”Quaresima-Quarantena” da coronavirus ha mandato all’aria una intera stagione o quasi. Si dovrà cominciare da zero o quasi. Cambieranno orientamenti, prospettive da turismo di prossimità, come si dice in giro,e come accadeva 30 anni fa quando c’erano gli Enti provinciali del turismo, che avevano autonomia gestionale. I titolari delle agenzie di viaggio, fortemente motivati a rimboccarsi le maniche, insistono sulle misure straordinarie e sono pronti a fare la propria parte. Del resto il turismo ha bisogno di un programma serio, concreto e con risorse adeguate per risalire la china. E su questo non ci piove, sopratutto al Sud e in Basilicata dove la parola programmazione, per limiti e volontà, ha lasciato il passo – spesso- ai successi da afferrare sulle ali e dell’entusiasmo. A confermarlo, piaccia o no, quanto accaduto, e la cosa non ci ha sorpreso affatto, con la stasi seguita alla chiusura dell’anno da Matera capitale europea della cultura. Ci furono impegni verbali a rivedersi per mettere giu qualcosa in grado di consolidare quanto raccolto nel 2019, in attesa delle ricadute del lancio internazionale del film di 007. Ma poi è arrivato il virus a corona…Il resto è storia d’oggi. Ora attendiamo i fatti.

Le Agenzie della Basilicata fanno squadra intorno a Fiavet Basilicata

La Fiavet Basilicata, Associazione degli Agenti di Viaggio, ritiene fondamentale il rapporto con la Regione Basilicata per fronteggiare la drammatica crisi determinatasi a seguito della pandemia per il COVID 19 e, per tale motivo, ha molto apprezzato l’avvio di un confronto tra tutti i soggetti della filiera del Turismo lucano e le istituzioni per Noi è un Evento Storico e ringraziamo la Regione per questa opportunità .

Ettore Cucari, presidente di Fiavet Campania-Basilicata: “Le misure varate dal governo, probabilmente insufficienti, rischiano di rivelarsi inutili se non concretizzate nel giro di due settimane. Abbiamo chiesto sgravi fiscali e interventi creditizi per le agenzie di viaggi che, contrariamente ad altre attività, non potranno ripristinare il proprio giro d’affari appena conclusa la crisi sanitaria. Saranno necessari investimenti massicci per riposizionare l’Italia, la Campania e la Basilicata sul mercato turistico: pretendiamo attenzione da parte dello Stato che sembra non considerare il lavoro prezioso svolto dalle agenzie che, oltre a pagare le tasse, contribuiscono in misura determinante alla valorizzazione del territorio”.

A seguito dell’ultimo Tavolo di lavoro tra gli iscritti alla Fiavet Basilicata è stato stilato un documento con una serie di richieste e proposte per affrontare il problema dell’Emergenza Covid.

Queste le dichiarazioni a conclusione dell’incontro.

Gaetano Lionetti: “Incontro interessante. Si auspica un intervento sul costo lavoro con deroghe per quelle attività che riapriranno con la certezza quasi totale di rimettere soldi. Altrimenti meglio rimanere chiusi contribuendo a far crollare il sistema”.

Sigismondo Mangialardi: “Un dato interessante scaturito da questo incontro voluto dalla Regione che ha visto coinvolti noi imprenditori del settore presentandoci uniti e coesi per suggerire le strategie da intraprendere per superare questa crisi. Siamo fiduciosi che, ci rappresenta in questo momento darà seguito alle nostre istanze”.

Rocco Giubileo: “Incontro interessante, che ha visto coinvolti diversi settori del comparto turistico regionale.

Ringraziamo il presidente Bardi e parte della giunta per averci concesso questa opportunità.

Contiamo molto sulla vicinanza del governo regionale in questo momento così difficile per la salvaguardia di posti di lavoro e soprattutto per dare continuità a una crescita della domanda turistica in Basilicata già in essere negli ultimi anni. Salvaguardare e sostenere le figure professionali in questo momento significa salvaguardare il futuro della nostra Regione confermandola come territorio turistico di eccellenza e di futura e valida alternativa sia sullo scenario nazionale che internazionale”.

Francesco Martulli: “Quest’ultimo incontro svoltosi con la Regione Basilicata e la Task Force è stato molto soddisfacente per noi operatori del turismo, nonché Agenzie di Viaggio. Il periodo che stiamo vivendo e veramente devastante per il nostro settore, ma grazie alla Fiavet siamo riusciti a creare un bel gruppo anche in Basilicata, che unisce le Agenzie del territorio materano, quello potentino, Costa Ionica e zona lagonegrese. Una bella realtà che ci farà crescere e ci farà superare questo momento.

Un grazie va, a livello nazionale, alla Presidentessa Ivana e, a livello regionale, il Presidente Ettore Cuccari, che ci stanno danno una grande mano per quanto riguarda la gestione di questa situazione”.