Via Ricciardi bitumata in parte. Ad Agna protesta anche per marciapiedi ‘’impraticabili’’

A scriverci, prendendo la palla al balzo dopo l’intervento di Giovanni Angelino su rione Agna Le Piane, https://giornalemio.it/ambiente/angelino-bene-interventi-decoro-in-centro-e-le-periferie/, e Antonio Serravezza che risiede in quella zona per segnalare la bitumazione ‘’ a metà’’ su via Ricciardi. Motivo, arcinoto, è la mancanza di fondi. Ed è l’occasione per segnalare l’impraticabilità dei marciapiedi, a causa di una altezza che non consente a tutti di farcela. Serravezza lamenta, inoltre, l’assenza di assessori e consiglieri per verificare modalità ed esecuzioni dei lavori e questo nonostante che in quella zona ce ne sono che ci abitano. Serravezza va oltre e ricorda che l’anno prossimo si vota e valuterà con i residenti questa assenza…



LA PROTESTA DI SERRAVEZZA

Mi collego all’articolo relativo all’abbandono dei rioni Agna-Le Piane sollevato da Angelino per portare in evidenza ciò che sta succedendo questi giorni.

Dopo quarant’anni finalmente è in corso la nuova bitumazione di Via Ricciardi, strada importantissima perché funge da bretella a tutto il traffico dal Rino Le Piane verso il centro città. Per prima cosa, come evidenziato sulla mappa allegata, alcuni pezzi di via Ricciardi sono stati esclusi per mancanza di soldi ( la risposta dal Palazzo del Comune). Stiamo parlando di pezzi della stessa via dove si affacciano una trentina di numeri civici e dove esiste una illuminazione pubblica. Non si è visto un assessore o un dirigente del Comune che venga a controllare i lavori. Non è questo il modo di investire denaro pubblico senza una progettualità completa. Stiamo andando verso la fine del mandato di questa Amministrazione e prenderemo in considerazione del lavoro svolto e da chi. Il voto significa adoperarsi per la pubblica attività controllando e verificando se i lavori appaltati sono eseguiti con il giusto criterio. Non è possibile ricevere una semplice risposta: non ci sono soldi per un cantiere appaltato da chi e come? Aspettiamo una seria e immediata risposta perché vorrei aggiungere che il nuovo asfalto va benissimo ma i marciapiedi restano sempre impraticabili.

Antonio Serravezza