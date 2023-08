Via Protospata. Ultimi interventi per riapertura

Segnaletica per i pedoni e poi le necessarie ”rappezzature” sull’asfalto, dove necessario, per riaprire al traffico via Lupo Protospata, chiusa con ordinanza comunale dopo il crollo della palazzina del 31 luglio scorso. che ha imposto anche lo sgombero di alcuni condomini e locali ritenuti inagibili. Nessun danno a persone, per fortuna, ma restano i danni ai fabbricati e ai disagi alle persone. L’area resta sotto sequestro giudiziario su disposizione della Procura presso il Tribunale di Matera, che coordina le indagini portate avanti dai Carabinieri.