Via Procida come un isola… nel centro di Montalbano

A sollevare la questione è il consigliere Rocco Leonardo Tauro della lista Montalbano che vogliamo, preoccupato per lo stato di pericolosità dei luoghi( delimitati da una cancellata) dove abita una famiglia. A quanto pare non ci sarebbero soldi per mettere in sicurezza la strada ed eseguire altri interventi del caso. Ma non si può attendere che il destino faccia il suo corso…Serve il classico intervento di somma urgenza, da protezione civile prima che un giorno possa accadere quel che non dovrebbe mai accadere.

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA

MONTALBANO JONICO – VIA PROCIDA, SI INTERVENGA CON URGENZA!

Una strada, un degrado incommentabile. Da lungo tempo, con accesso bloccato da entrambe le parti: da un cancello in ferro, e da un muro di cemento dall’altra. Purtroppo anche questo bisogna registrare nel pieno del centro storico del comune di Montalbano Jonico.

Ove a fianco di muri e case pericolanti di questa via, vive una famiglia del posto, col costante terrore che possa succedere l’irreparabile. Sollecitata l‘Amministrazione comunale, da parte nostra, ad intervenire con urgenza una volta per tutte per mettere in sicurezza tale via, l’unica risposta ricevuta in consiglio comunale da parte dell’assessore al ramo è che : “non si interviene perché mancano i soldi”. Ovviamente medesima cosa comunicano al capofamiglia del nucleo interessato, il quale è da anni che quotidianamente fa la spola dalla propria abitazione alla casa comunale perché si intervenga.

E se i proprietari o i conduttori, per tutta una serie di motivazioni non vogliono o non possono intervenire, è il comune stesso che è tenuto a farlo, salvo poi a rivalersi nei confronti di chi è tenuto ad eliminare il pericolo. Intervento tra l’altro previsto dallo stesso Regolamento Urbanistico, di cui si è votato nello stesso consiglio comunale per delle variazioni. La ricerca delle risorse necessarie per questi tipi di interventi devono avere la priorità rispetto a tutte le altre cose.

Se poi le altre cose sono quelle di cui una parte di esse si possa fare tranquillamente pure a meno, perché frivole, crediamo che l’intervento, invece, sia alquanto fattibile. Quando c’è la volontà concreta, i problemi si risolvono. Saremo costantemente presenti e pressanti su questa questione sino a quando non sarà stata risolta!

26/08/ 2024 Leonardo Rocco tauro

Consigliere comunale

Montalbano – La Citta che Vogliamo