Via libera dell’ATER per trasferimento diritto di superficie di 171 alloggi a Matera e provincia

“Nei giorni scorsi -si legge in una nota- l’Amministratore Unico dell’ATER di Matera, Lucrezia Guida e il consigliere delegato Rocco Petrozza del Comune di Bernalda hanno siglato un’importante convenzione, per il trasferimento del diritto di superficie in via delle Palme su cui sono costruiti alloggi popolari. Questa sottoscrizione consentirà ai legittimi inquilini di riscattare l’alloggio in cui abitano, qualora ne abbiano i requisiti. Quest’ultima convenzione fa parte di un programma più vasto avviato nel 2022 che si concluderà a fine 2023. Ciò consentirà l’avvio delle procedure di vendita per un totale di ben 167 alloggi e 4 locali nei Comuni di Matera, Bernalda, Grottole, Gorgoglione, Montalbano Jonico e Tursi.” “Un grande risultato raggiunto – sottolinea Lucrezia Guida – grazie agli sforzi congiunti tra l’ufficio patrimonio dell’ATER di Matera e quelli dei comuni della provincia materana che si sono impegnati con determinazione per chiudere le pratiche relative agli alloggi popolari. Un processo di risoluzione relativo a pratiche che erano in attesa, in alcuni casi, da oltre trent’anni. Entro la fine dell’anno saranno chiuse le ultime convenzioni sospese nei comuni di Matera, Bernalda e Grottole. Questo trasferimento del diritto di superficie è un passo fondamentale verso la tutela dei diritti degli inquilini, dimostra, infatti, la determinazione e la volontà da parte dell’ATER di Matera in sinergia con i Comuni nel risolvere questioni rimaste ferme da diversi anni. Da oggi si aprono nuove prospettive per centinaia di inquilini che finalmente avranno l’opportunità di diventare proprietari della loro casa, garantendo loro stabilità e sicurezza nel futuro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.