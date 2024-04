Via la scritta. Bravo cittadino solidale!

Dieci giorni di attesa perchè venissero cancellate,su un muro di via Cappelluti, quelle scritte intinte nello spray nero dell’odio e dello sconcio e poi…la mano anonima di un cittadino solidale che ha provveduto, dopo aver segnalato la cosa al Comune. Ce ne vorrebbero altri di mani come queste per eliminare quel ”grigiore” di scritte che incitano all’odio o a contrapposizioni localistiche, alimentate – purtroppo – da ripartizioni amministrative , scelte e silenzi politici che hanno ridotto l’autonomia decisionale dei territori. Quanto a quel muro e ad altri deturpati non sarebbe male riprodurre disegni o frasi che invitano a pace, libertà, rispetto. E’ un’idea. Giriamo la proposta a enti locali e scuole perchè la realizzino. Chissà che le cose non cambino, con buon senso e decoro.