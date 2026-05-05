Via la recinzione…per ”piazza Giacinto Padula”

La rimozione nella mattinata di lunedì 4 maggio ha consentito di mettere in luce quel che sarà piazza Giacinto Padula,https://giornalemio.it/cronaca/la-nuova-piazzetta-di-piccianello-va-dedicata-a-giacinto-padula/, che ha messo in luce le potenzialità di uno spazio del quartiere di Piccianello tra via Cererie e recinto Marconi dove è la fabbrica del carro trionfale. Mancano alcune rifiniture, che l’impresa realizzerà nell’ambito della progettazione dell’Amministrazione legata al bando periferie. E in vista della ”visita al carro trienfale” prevista per la metà di giugno.