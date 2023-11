Via la recinzione di cantiere. E ora arredi e gestione per i Bus

…Ed è qui il nodo di tutte le opere pubbliche cittadine. Completate ma senza che si sappia in anticipo, prima e durante la consegna dei lavori, come gestirle. E’ il caso anche della “stazioncina’’ con sala d’aspetto, biglietteria e servizi, per i bus extraurbani che arrivano e ripartono dal via don Luigi Sturzo. Struttura vuota, come abbiamo constato la notte scorsa. Al momento nulla. E questo desta non poche perplessità, visti i disagi a cui sono stati costretti e lo saranno ancora per un po’, immaginiamo, i viaggiatori che attendono di prendere i mezzi sotto qualsiasi tempo. Lo abbiamo notato anche la notte scorsa. Serve una accelerazione dei tempi per provvedere. Serve una soluzione esterna.., dopo la consegna del cantiere, come riporta la breve e circostanziata nota di Pio Abiusi, sempre attento alle dinamiche dei cantieri e di quelli di Invitalia, in particolare legati al Cis. I tempi? Non li vediamo dietro l’angolo, soprattutto se si dovesse lavorare a un bando esterno a un progetto di gestione, come è stato fatto per il teatro Ludovico Quaroni di borgo La Martella. Certo se le aziende di bus che utilizzano quell’area offrissero, in qualche modo, una disponibilità oraria non sarebbe male. Gestione necessaria per evitare atti vandalici e tutelare il decoro retrostante…di quella stazioncina in mattone, che è priva di pensiline sulle corsie di arrivo e partenza dei bus. Il progetto era cosi…Ma non sarebbe male provvedere. I terminal bus degni di tal nome hanno quel tipo di struttura.



LA NOTA DI ABIUSI

Fermate il bus fateli scendere adesso che il terminal è completato

Il 26 Settembre 2017 venne sottoscritto il CIS,- Contratto Istituzionale di Sviluppo- tra il Ministero dei Beni Culturali ( così denominato all’epoca) , il Comune di Matera e la Fondazione Matera 2019. Siccome l’obbiettivo era di poter fruire di quanto programmato in tempo utile proprio per il 2019 quando, cioè, Matera sarebbe stata Capitale europea della cultura, le risorse in capo al Comune di Matera furono trasferite ad Invitalia.

Tra gli interventi vi era la realizzazione del terminal bus di via Don Luigi Sturzo.

Nell’area adibita a stazione dovevano essere realizzati degli stalli per la sosta degli autobus e, principalmente, bisognava curare la realizzazione di un piccolo volume edilizio in cui allocare i servizi per i viaggiatori tra cui i bagni.



Il 26 giugno 2023, Invitalia ha restituito all’Amministrazione comunale tutte le aree oggetto dell’intervento, ivi inclusi il piazzale con gli stalli della stazione per la sosta dei bus, ad eccezione dell’edificio adibito a Stazione dei Bus ed infopoint .

Questo ultimo manufatto dove vi sono anche i bagni attrezzati e potrà essere allocato un piccolo bar è stato consegnato al Comune di Matera il 21 Novembre 2023 con regolare verbale.

Ci chiediamo adesso quando sarà reso operativo? C’è un piccolo problema sembra che gli uffici Comunali abbiano già perso le chiavi di accesso tanto è che ai piani alti del Palazzo non si è a conoscenza dell’avvenuta consegna.

x Associazione Ambiente e Legalità

Pio Abiusi

Matera, 23/11/ 2023