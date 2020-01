Ne avevamo parlato in un servizio del 20 settembre 2019, https://giornalemio.it/cronaca/abusivi-nel-degrado-dellex-centrale-del-latte/,segnalando degrado e presenza di abusivi nella ex centrale del latte di Matera, destinata a essere rasa al suolo per realizzare un edificio scolastico. Ora l’Amministrazione comunale con una ordinanza sindacale, https://servizionline.comune.mt.it/edoc-files/view/files/5e1ec59059e1dc000163bdc6/PAP-00092-2020.pdf?guest=true, ha disposto lo sgombero dell’immobile da tre occupanti accertati. Si tratta di tre cittadini di nazionalità romena: due uomini e una donna, dei quali è stata accertata l’identità. Bene. Un bel segnale di decoro e di civiltà. Quanto all’ex centrale del latte attendiamo l’arrivo della ruspa…A meno che non si decida di murare gli ingressi in attesa che il suo destino si compia.