Via delle Beccherie? Mais oui, la rue des boucheries…

E’ senz’altro la strada del centro storico di Matera più battuta, per la prossimità ai rioni Sassi e per lo sbocco naturale alla Civita, a piazza Duomo , alla cattedrale al sistema museale contrassegnato dal Mata, da Casa Noha e dal Musma che i turisti percorrono volentieri, pur dovendo scansare mezzi turistici e furgoni di fornitori che fanno la spola tra negozi e strutture ricettive. Ma capita di alzare la testa e di incrociare il nome della strada: via delle Beccherie. Per gran parte degli italiani, che conoscono o si orientano sulle radici di parole , toponimi e via elencando è facile indicare quella strada come la via che fino a 40 anni fa era segnata della presenza di beccherie gestite da beccai e quindi macellerie. Ma per gli stranieri ?…Ed eccoci imbatterci in una comitiva di turisti francesi a commentare la targa maiolicata, con un pizzico di perplessità e l’interrogativo: “Qu’est-ce que ça veut dire? Cosa vuol dire…”Pronta la risposta all’indirizzo del capo comitiva : C’esta la rue del boucheries… delle macellerie. E da qui la traduzione simultanea verso grandi e piccini con l’accompagnamento del termine viande,carne e rôti…arrosto. Sorrisi e voglia di gustarlo. Sono appena le 10.00 ma fornisco alcune indicazioni con l’immancabile saluto ”au revoir” e un ”allez la France” dal sapore calcistico. Uno spunto per rimediare a una lacuna, che farebbe conoscere (un pannello plurilingue , un QR code o la presenza in centro di informatori dell’accoglienza, come quelli della Pro Loco visti all’opera lo scorso inverno in piazza Vittorio Veneto) anche la storia di una strada (in precedenza era stata via Regina Margherita ) che era contrassegnata dalla presenza di macellerie e cantine o ”ciddari”. Un tuffo nel passato di una città che attende di essere narrata, ma che perde colpi nell’offerta a causa di quella assenza di esperienze, competenze, programmazione – e ci fermiamo qui- che creano una oggettiva situazione di stallo, che sta mostrando limiti e pecche. Matera si vende da sé…certo. Resta quella affermazione, ma non basta e non da ora. Au revoir, les francaises. Arrivederci, francesi. Tornate. Rue des boucheries est ici…è qui con l’ultima storica macelleria, quella dei Cappiello, all’inizio di via delle Beccherie al limite con piazza Vittorio Veneto.