Via Cappelluti ”sconnessa”. Che ci vuole a sistemarla?

A segnalarlo è Franco Lasala, immobiliarista, che per il suo lavoro in giro per Matera denuncia lo stato di degrado della centrale via Cappelluti. I marciapiedi sono sconnessi e la strada presenta qua e là delle buche, che rappresentano un pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. Basterebbe poco per metterci una pezza. Ma nessuno interviene. E si chiede perchè il Comune non intervenga con soluzioni minime e a basso costo. ” Possibile che il Comune di Matera – chiede Lasala- non dispone di 2 operai con un motociclo (3 ruote) muniti di sacchetti di asfalto a freddo, pala e rullo? E’ tanto difficile? Ma dove viviamo”. E qui ricorda che a Capodanno 2022 si siano spese cifre a cinque zero, ma non si sia pensato di mettere da parte gli spiccioli per la piccola manutenzione urbana.



” Da via Cappelluti ci passo due volte al giorno almeno. E’ un paradosso- aggiunge Lasala- per non parlare della segnaletica orizzontale… sbiadita su tutte le strade, fatta eccezione per le scuole e le zone centrali”. Situazione già segnalata, ma finora nessuna risposta, in altri servizi e al presidente della commissione mobilità Gianfranco Losignore(perchè un anno fa si era fatto promotore di un problema che riguardava le mamme in attesa) su tempistica e numero di interventi per la segnaletica rosa.



E per quelle zone a rischio come l’incrocio tra via Marconi, via San Pardo, via San Vito, all’altezza del mercato ortofrutticolo del rione Piccianello, dove l’attesa per il rifacimento della segnaletica risale a oltre un anno fa…e dove il verificarsi di incidenti e di investimenti di pedoni, con brusche frenate, è frequente.



Per rinfrescare la memoria https://giornalemio.it/cronaca/gara-espletata-era-ora-a-matera-gli-stalli-rosa-e-altre-strisce/

via cappelluti sconnessa