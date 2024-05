Via Aldo Moro è transitabile. Resta il nodo dei bus turistici

Un disagio di meno, in quella zona nevralgica del centro di Matera, con la riapertura al transito di via Aldo Moro, dopo la posa in opera di condutture per il cantiere della piazza intergenerazionale tra le piazze della Visitazione e Giacomo Matteotti. Bene. Restano i disagi oggettivi per le fermate di arrivo e le partenze dei bus granturismo, rilevanti in questo periodo per le gite scolastiche. Una situazione, lo ricordiamo a quanti ce lo chiedono, con la chiusura del cantiere entro il 2024 https://giornalemio.it/cronaca/parco-per-tutte-le-eta-entro-il-2024-tra-suggestioni-e-gestione/. Ma resta il nodo di uno spazio funzionale per i bus, legato alla realizzazione trasferimento del plesso della scuola media ” Francesco Torraca” di via Aldo Moro. Per ora tutto fermo. Nell’area dell’ex centrale del latte di via delle Nazioni Unite c’è solo il cartello di cantiere. Serve un’accelerata, legata all’alternativa da dare alla scuola.



Soluzioni provvisorie per sbloccare i due cantieri? Per ora non ne abbiamo viste e sentite, a parte le rassicurazioni dell’Amministrazione comunale che al momento la scuola resta in via Aldo Moro. Una bella gatta da pelare…Il traffico in centro è diventato da tempo insostenibile. Matera del resto ha le stesse strade degli anni Settanta, mentre il numero dei veicoli privati per famiglia è aumentato. E il trasporto pubblico, privo di corsie preferenziali, non riesce a diventare una alternativa. Stessa storia, con una questione rinviata da sempre ai tavoli regionali, per la metropolitana leggera con i treni delle Fal. Meglio andare in bici come fanno, in questo periodo, tanti cicloturisti stranieri? D’estate va bene, ma con l’arrivo del maltempo…